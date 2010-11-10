-İSKENDERUN'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALANDI HATAY (A.A) - 10.11.2010 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker hafif yaralandı. Dün gece Kurtbağı köyü dağlık bölgede, arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine terörist grup tarafından ateş açıldı. Kısa süreli çatışmanın ardından bir askerin elinden yaralandığı öğrenildi. Yetkililer, takviye birliklerin sevk edildiği bölgede operasyonların sürdüğünü, teröristlerin ormanlık alana kaçtıklarını kaydetti.