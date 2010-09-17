-İSKENDERUN LİMANI'NA 12 TEKLİF ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İskenderun Limanı için açılan ihalede 12 teklif alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun Limanının 36 yıl süre ile ''işletme hakkı devri'' yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, son teklif verme tarihi olan 16 Eylül 2010 itibariyle 12 teklif alındı. İhaleye katılan teklif sahipleri şöyle: 1.Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.Yıldırım Holding A.Ş. 3.IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu 5.CEY Grubu Ortak Girişimi 6.Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Alp Ateş Ltd. Şti.-Butros Deniz ve Nakliyat A.Ş.-Sabay Denizcilik Vapur Acenteliği Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu 8.Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. 9.Global Liman İşletmeleri A.Ş. 10.Çelebi-Kolin Ortak Girişim Grubu 11.Gemport-Limar Ortak Girişim Grubu 12.Anadolu Girişim Grubu