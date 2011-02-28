-İSKENDERUN FIRKATEYNİ GELDİ MARMARİS (A.A) - 28.02.2011 - Bingazi Limanı'ndan hareket eden TCG İskenderun fırkateyni yaklaşık 40 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG İskenderun fırkateyni yaklaşık 40 saat süren yolculuğun ardından 427'si yabancı bin 526 yolcusuyla kılavuz gemiler ve sahil güvenlik botları eşliğinde Marmaris Limanı'na ulaştı. Limana giriş yapan fırkateyndeki yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Aksaz Deniz Üs Komutanı, Tuğamiral Şafak Yürekli ve Marmaris Kaymakamı Serdar Polat karanfillerle karşıladı. Pasaport işlemleri tamamlanan yolcuların bir bölümü otele, bir kısmı ise otobüslerle memleketlerine gönderildi. Gemideki yolcuların bavulları Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından otobüslere kadar taşındı. -208 VİETNAMLI YOLCU- Marmaris Limanı'na giriş yapan TCG İskenderun fırkateynindeki yabancı yolcular arasında 208 kişi ile Vietnamlılar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 39 kişi ile Bosna Hersek vatandaşları bulunuyor. TCG İskenderun firkateynindeki yabancı yolcuların dağılımı şöyle: '' Vietnam 208, Bosna Hersek 39, Makedonya 30, Güney Kore 31, Sırbistan 18, Bulgaristan 22, Ukrayna 17, Suriye 10, Tunus 10, Ürdün 9, Fas 7, Tayland 5, ABD 3, Filipinler 4, Irak 5, Pakistan 2, Hindistan 1, İtalya 1, Kanada 1, Libya 1, Lübnan 1, İngiltere 1, Romanya 1, Cezayir 1.'' -TÜRK KIZILAYI'NIN ÇALIŞMALARI- Türk Kızılayı Derneği Marmaris Şube Başkanı A.Nafiz Kamadan AA muhabirine Osman Gazi-1 gemisine 8 bin adet gıda paketi, Orhan Gazi-1'e ise 7 bin 500 adet gıda paketi verdiklerini anlatarak, ''Bu iki gemiye 6 bin adet battaniye ve ayrıca tıbbi sarf malzemesi, hijyen seti(çocuk bezi, sabun, tuvalet kağıdı) verdik. Ayrıca dört uzman personel ve psikologdan oluşan 10 kişilik ekibimiz beşerli gruplar halinde bu iki gemiyle Libya'ya gönderildi'' dedi. Türk Kızılayı olarak deniz yoluyla gelecekler için Marmaris Limanı'nda, hava yoluyla tahliye olan vatandaşlar için ise Dalaman Havalimanı'nda gerekli bütün tedbirleri aldıklarına işaret eden Kamadan, ''Marmaris Limanı'nda vatandaşlarımız için 10 çadır kuruldu. Bu çadırlarda, kumanya, sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Dalaman Havalimanı'nda ise iki adet mobil ikram aracımız gelen misafirlere hizmet veriyor. Türk Kızılayı Marmaris ve Dalaman'da 100 kişilik bir ekiple çalışmalarını yürütüyor'' diye konuştu.