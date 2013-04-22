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Sağlık

İskender'in yaralı askerleri için kullandığı 'Propolis' kanser için umut ışığı

Fer Bal’ın sahibi, dededen bu yana arıcılık mesleğini sürdüren Selçuk Solmaz, Propolis’in, bağışıklık sistemini güçlendiren, yaşam kalitesini artıran doğal ve güçlü bir antibiyotik olduğuna dikkat çekiyor

22 Nisan 2013 17:53

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, Fer Bal’ın sahibi ve bal gurmesi Selçuk Solmaz, Büyük İskender’in savaşta yaralı askerleri için kullandığı ‘Propolis’in kanser tedavisinde umutları yeşerttiğini söyledi.  

Türk doktorların, kanser araştırmalarında ‘Propolis’ öne çıkıyor. Özellikle meme kanseri tedavisinde  ‘Propolis’in etkisi inceleniyor. Solmaz’ın, "mucizenin tam karşılığı" dediği Propolis, Büyük İskender’in savaşta yararı askerlerinin tedavisinde kullandığı madde. 

İşçi arıların kavak, meşe, kayın, okaliptüs, akasya ve kozalaklı ağaçlar başta olmak üzere değişik ağaç ve çalılardan toplayarak kendilerini soğuk ve hastalıklardan korumak amacıyla kovanı kapladıkları reçinemsi maddenin adı. Arılar, Propolis denilen bu reçinemsi madde ile kovanı steril ediyor. Bakterilere karşı koruma kalkanı olarak kullanıyorlar.

 

‘Doğal ve güçlü bir antibiyotik’

 

Dededen gelen arıcılık mesleğini Melis Arı Çiftliği’nde bugünde devam ettiren Selçuk Solmaz,  Propolis’ i şöyle özetliyor:

“Güçlü ve doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yaşam kalitesini artırıyor. Nereye giderseniz gidin yanınızda mutlaka olsun.”

Solmaz, kanser araştırmalarıyla ilgili, “Onu tıp bulacak. Ancak, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olduğu için araştırmacılar kadar umutluyum” yanıtı veriyor.

 

Gripal enfeksiyonlarda

 

Solmaz’a göre, Propolis, Avrupa’da daha çok bilenen bir ürün. Avrupalılar, günlük yaşamlarında kullanıyor. Avrupa’da devlet başkanlarından sporculara biliyorlar. Türkiye’de de, bilim adamları, sporcular, siyasetçiler ve bürokratların bir bölümü ile arı ürünlerini kullanan ya da takip edenler biliyor ve kullanıyor. Yurt içinden beklenmedik yerlerden sipariş alıyorlar. Türkiye’nin neredeyse en eski işletmecisi Solmaz, Propolis konusunda da tüketiciye sahte ürün uyarısı yapmadan edemiyor. Solmaz, “Piyasada çok sayıda sahte bal ve ürün dolaşıyor. Propolis’in içine su katılarak satılabilir. Saf arı ürünü olmayabilir. Herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.

 

Bir çay kaşığı

 

Reçinemsi madde Propolis’in bir çay kaşığı bile şifa veriyor. Gargara yapar gibi içildiğinde vücuttaki tüm enfeksiyonlara savaş açıyor. Sadece hastayken değil sağlıklı bir günde de birkaç damla alınması öneriliyor. Ancak, Propolis’in kullanılması yine kişinin sağlık durumuyla yakından ilgili. Bazı hastalıkları olanlar için doktoruna sorulması şart koşuluyor.  

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