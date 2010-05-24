İskender kebap Avrupa'ya açılıyor

T24- Bursa’nın ünlü yemeklerinden olan olan iskender kebabını, “Kebabçı İskender-Yavuz İskenderoğlu” adıyla tescilleyen iş adamı Yavuz İskenderoğlu, markasını Avrupa’da da tanıtacak.





“Kebabçı İskender-Yavuz İskenderoğlu” firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan sonraki çalışmalarını kendisine ait logo ve Yavuz İskenderoğlu üzerine kurarak ilerlemek istediğini kaydetti.





Türkiye’de marka hukukunun, marka sahiplerini yeterince koruyamadığını ifade eden İskenderoğlu, bu işi adı ve soyadıyla yürütmesinin bu anlamda daha faydalı olacağına inandığını söyledi. İskenderoğlu, “Türkiye’de yüzlerce pıtırak gibi iskender adını kullanan iş yeri var. Markanın tescilini yaptırdık ancak bunların peşinden koşup, davalar açtım. Bedeller ödedim. Bundan bir sonuç alamayacağım aşikar, görüyorum. Bu işin mücadelesini artık adım ve soyadımı kullanarak yapacağım. Böylece sapla saman karışmayacak” dedi.





İskenderoğlu, Türkiye genelinde 16 şubesinin bulunduğunu, artık Avrupa’ya açılmak istediğini vurgulayarak, bu kapsamda Letonya’da bir döner üretim tesisi kurmayı planladığını dile getirdi.





Kuzey Avrupa ülkesi Letonya’nın tarımsal işlenebilir arazisiyle özelliklerinden istifade edilebilir bir ülke olduğunu belirten İskenderoğlu, şöyle konuştu:





“Bazı yurt dışı gezilerimde görmüştüm. Letonya’nın Bursa fahri konsolosu da oldum. Avrupa’da çoğunlukla domuz eti yendiği için kuzu etleri yenmiyor. Harika hayvanları var ama yenmiyor. İşimiz ticaret. Orada bir döner fabrikası açmayı planlıyorum. Bu Bulgaristan’da da olabilir. Orası da bu işe elverişli. Buradaki amacım orada yapılan dönerlerin Türkiye’ye getirilmesi değil. AB ülkeleri arasında dolaşım serbest olduğu için Kebapçı Yavuz İskenderoğlu markasının gelişimini kolayca sağlayabilirim düşüncesiyle yola çıkıyorum. Bu işin bir süreci var. Tesislerde üretilecek dönerler, tüm Avrupa’ya gönderilecek. Ben ailenin ’Şubemiz yoktur’ ile övünüşünü ’Şubemiz çoktur’a götürmek için yola çıktım. Standartlara uygun tesisin yapılması, hayvanların depolanması, kesilmesi, etlerin muhafazası... Araştırmalarımız devam ediyor.”





Yavuz İskenderoğlu markasını Avrupa’da yaymak için bu adımı atacaklarını vurgulayan İskenderoğlu, “Bir Avrupa ülkesinde tesis kurmak istememizin tek sebebi, Türkiye’den et ve et ürünlerinin çıkışının olmaması. AB ülkelerinin kabul edeceği bir zeminde, döner işletmeleri kurmak, işi zincir şeklinde yapabilmek adına bu programı yapıyoruz” diye konuştu.





Avrupa’da alışıla gelmiş düzenin dışında bir imalat ve lezzet sunacağını kaydeden İskenderoğlu, “Kebapçı olarak gidip, bu işi yapacak ilk kişi olacağım” dedi.