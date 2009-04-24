İşkenceyle senet imzalattılar

Bursa’da aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırarak işkenceyle senet imzaladıkları öne sürülen çete çökertildi.



Bursa'da, aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırdıktan sonra işkence yaparak senet imzalattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında 5 iş adamının da bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırdıktan sonra işkence yaptığı ve silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen 11 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Zanlılar, "suç işlemek için örgüt kurma, örgüt kapsamında nitelikli yağma, hürriyeti tahdit, tefecilik, silahla tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye gönderildi.



Kent merkezindeki 20 ev ve iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda yakalanan zanlılardan 3'ünün terör örgütü PKK'ya üye olma ve örgüt için para toplama suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.Arama yapılan adreslerde toplam 3,5 milyon TL değerinde çek ve senet bulundu.



Zanlıların, kendilerine çocuğunun ameliyatı veya borcu nedeniyle yurttan atılmaması için başvuran kişilere borç verdiği ve bunun karşılığında boş senet imzalattığı, mağdurlara ormanlık alanda işkence yaptığı öne sürüldü.



Şu ana kadar 16 kişinin zanlılardan şikayetçi olduğu, mağdur sayısının artabileceği bildirildi.



Örgüt lideri olduğu öne sürülen Y.A'nın (48) başka bir suçtan cezaevinde olduğu ve operasyon kapsamında da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

