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İşkenceyle ölüme sebep olan komutana 20 yıl hapis

Bismil'de 1992 yılında gözaltına alınan Abdulkadir Kurt’u işkenceyle ölümüne sebep olmaktan yargılanan ’Rambo’ lakaplı dönemin asteğmeni Silah Üner, 20 yıl hapise mahkûm edildi

30 Mayıs 2013 22:33

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 1992 yılında gözaltına alınan Abdulkadir Kurt'u işkenceyle ölümüne neden olmaktan yargılanan o dönem asteğmen olan Silah Üner, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi Ağıllı Köyü’ne 1992 yılında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, PKK’ya yardım ettikleri iddiasıyla bazı köylüleri gözaltına aldı. Operasyon sonucunda yakalanan köylüler arasında bulunan 36 yaşındaki Abdulkadir Kurt, 19 Nisan 1992 günü gözaltındayken hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Kurt’un, ölüm nedeni makatına cop sokulmak suretiyle ‘rektum yırtılmasına bağlı iç ve dış kanamaya bağlı ölüm’ olarak tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunun ardından Abdülkadir Kurt’un ailesi şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine 1994 yılında 15 asker hakkında ’İşkence yapmak suretiyle adam öldürmek’ ve ’İşkenceye İştirak etmek’ iddiasıyla dava açıldı.

 

Dava 1994 yılında devam yılından beri devam ediyor

 

1994 yılından bu yana yetkisizlik gerekçesiyle bazı mahkemeler arasında dolaşan ve sürekli ertelenen dosya 2010 yılında karara bağlandı. Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılında tutuksuz yargılanan sanık Salih Üner’i, ’Eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Üner’in avukatlarının başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı usulden bozarak dosyayı 6 Mayıs 2012 tarihinde yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderdi.

Bunun üzerine Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Üner’in tutuklanmasına karar verdi. 2 ay önce tutuklanan Üner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın bugün yapılan karar duruşmasında sanık Salih Üner’in ifadesi SEGBİS görüntülü sistemi ile alındı. Üner, savunmasında, mahkemeye avukatı aracılığıyla olay döneminde çektiği askeri üniformalı fotoğraflarını göndererek, şikayetçi ve tanıklara gösterilmesini istedi. İddiaları kabul etmeyen Üner, beraatini talep etti.

 

İşkenceyle ölüme 20 yıl hapis cezası verildi

 

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, soruşturmanın genişletilmesinin dosyayı zaman aşımına uğratacağından esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanık Salih Üner’in suçunun sabit olduğunu belirterek, kastın aşılması suretiyle adam öldürmeye neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, sanık Salih Üner’i, "Maktulü görevi sırasında , cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürmekten 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.

 

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