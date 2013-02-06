İşkenceye 'iyi hal' indirimi

Gazeteci Şenol Gürkan'a işkence yapmaktan yeniden yargılanan 4 polise "iyi hal indirimiyle" verilen 10 aylık hapis cezası ertelendi.

Atılım gazetesi muhabiri Şenol Gürkan'a, gözaltına alındığı 2001'de işkence yaptığı ileri sürülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli 4 polis memuru 10'ar ay hapse çarptırılırken, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Yargıtay'ın haklarındaki mahkumiyet hükmünü usul yönünden bozmasının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan duruşmaya sanıklar Tekin Taşlıova, Atanur Arslan, Gürah Ayhan, Ahmet Horoz ve avukatları ile müşteki Gürkan'ın avukatı katıldı.

Tarafların son beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı.

Buna göre, sanıklar, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehlerine olan 765 sayılı TCK'nın "Hükümet memurları tarafından efrada karşı yapılacak suimuameleler" başlıklı 243/1. maddesi uyarınca 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme, bu cezayı 10'ar ay hapse çevirdi, sanıklara verilen hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Savcı 8'er yıla kadar ceza istemişti

Savcı Şaban Yavuz, esas hakkındaki görüşünde, "suç tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının, yasa dışı örgüt üyesi olduğundan bahisle gözaltına alınan Gürkan'a cürmü söyletmek için başını duvara çarpma, tazyikli su altında tutma gibi işkence yaptıklarının sübuta erdiğini" ifade ederek, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehlerine olan 765 sayılı TCK'nın 243/1. maddesi uyarınca 8'er yıla kadar mahkumiyetlerini istemişti.

Hüküm üç kez Yargıtay'dan döndü

Sanıkların da aralarında bulunduğu TEM'de görevli 9 polise, Gürkan'a gözaltına alındığı 2001'de işkence yaptıkları iddiasıyla dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2004'te sanıklardan Taşlıova, Arslan, Ayhan ve Horoz'u 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırırken, 4 sanığın beraatına karar vermiş, yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davası ise ortadan kaldırılmıştı.

Ancak bu karar, Yargıtay'ca 2005'te bozulmuştu. Bozma kararında, mahkumiyetlere ilişkin hükmün 2005'te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'ya göre değerlendirilmesi istenmişti.

Bozmanın ardından bir kez daha karara bağlanan davada aynı cezalara hükmedilmiş, Yargıtay bu kararı da hükümden sonra yürürlüğe giren CMK'nın 231. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme, 2009'daki son kararında ise 4 sanığı "cürmü söyletmek için işkence yapmak" suçundan yine 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapse mahkum ederken, cezaların ertelenmesine hükmetmişti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "hükme dayanak alınan, Gürkan'a ait adli raporun onaysız fotokopi olması nedeniyle" mahkumiyet hükmünün usul yönünden bozulmasına karar vermişti