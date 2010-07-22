İşkenceye dayanamadı, balkondan atladı

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İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuğun vücudunda işkence izleri tespit edildi. İşkenceyi yapanın, çocuğun annesinin birlikte yaşadığı kişi olduğu iddia edilirken, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun durumu ciddi.Anne-oğulun hayatını cehenneme çeviren süreç yaklaşık 1 ay önce başladı.CNN Türk'ün haberine göre Manisa'da yaşayan ve evli olan Fadime E., internette tanıştığı Yakup A., ile yakınlık kurdu. Onun da evli olduğunu öğrendi ancak yine de davetini kabul edip İstanbul'a geldi, aynı eve yerleşti.Ancak o evde yaşamaya sadece 1 ay dayanabildi.Kendini balkondan atan genç kadın, çevredekiler tarafıdan hastaneye kaldırılınca olup biteni polise anlattı.Polis, Kartal'daki eve geldiğinde küçük çocuğu yara bere içinde, görüdüğü işkencenin izleri hala tazeyken buldu.Annenin polise anlattığına göre Yakup A., küçük çocuğun cinsel organını ısırdı, tırnaklarını çekti, vücudunda sigara söndürdü.Sağlık görevlileri küçük çocuğun görüntülenmemesi için üzerini çarşafla kapatmak istedi. Ama bu bile yüzündeki izleri saklamıyordu.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun sağlık durumu ciddi. Annesinin durumunu ise iyi.Anne Fadime E.'nin ifadesi üzerine Yakup A., gözaltına alındı.