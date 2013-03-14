Türkiye İnsan Hakları Vakfı: İşkencede yüzde 50 artış var

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 2011 yılı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu bir yıl gecikmeli olarak yayınlandı.

Rapora göre, 2011 yılında 224 kişi işkence şikayetiyle vakfa başvurdu. Bu rakam, 160 başvurunun olduğu 2010 yılına göre yüzde 50 oranında artışa tekabül ediyor. Ayrıca her bir başvuranın beş ayrı şikayet dile getirmesi, yoğun bir şiddeti işaret ediyor.

Radikal gazetesinden İsmal Saymaz imzalı habere göre; başvuranlardan dördü elektrik verildiğini, üçü hayasının burulduğunu, ikisi askıya alındığını, birer kişi tecavüze uğradığını ve yakılmak istendiğini öne sürüyor. Polis şiddetinin gözaltı merkezlerinde ve kamusal alanda sürdüğünü tespit eden raporda, “2012 Türkiye’sinde işkence ve kötü muamele, resmi gözaltı birimlerinde ve diğer alıkonma yerlerinde de varlığını sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Geçen ay bitirilen rapordaki veriler şöyle:

*2011 yılında beş ildeki temsilciliklere 484 kişi başvurdu.

*484 başvurucunun 224’ü 2011 yılı içinde ve gözaltında işkence gördüğünü söyledi. Başvuranlar arasında o yıl işkence görenlerin miktarı; 2007 yılında 310, 2008 yılında 258, 2009 yılında 264, 2010 yılında ise 160 olarak gerçekleşmişti. Buna göre 2011 yılında ciddi artış var.

*2011’de işkence gören 224 kişiden 95’i resmi olmayan gözaltı yerlerinde şiddete uğradığını söylüyor. Bu da yüzde 42,4’e karşılık geliyor.

Rapora göre; 115 kişinin resmi gözaltı merkezlerinde şiddet görmesi, “işkence ve kötü muamelenin hem kamusal alanda hem alıkonma yerlerinde devam ettiğini” gösteriyor.

* Kötü muamele türünde; dayak, hakaret, aşağılama, tehdit ve öldürme tehdidi ilk beşte yer alıyor. Dört kişi kendisine elektrik verildiğini, üç kişi hayasının burulduğunu, iki kişi askıya alındığını, birer kişi de tecavüze ve yakmaya maruz kaldığını öne sürüyor.

* 224 kişiye farklı yöntemlerle 1159 muamele uygulandı. Bu durumda başvuran her mağdurun beş farklı muameleye maruz kaldığı ortaya konuyor.

Raporda şöyle deniyor: “Resmi olmayan gözaltı yerlerinde; toplumsal gösteriler sırasında kitlelere uygulanan kötü muamelelerin yanı sıra bireylere yönelik uygulamalar da halen devam ediyor. 2012'de halen işkence ve kötü muamele, resmi gözaltı birimlerinde ve diğer alıkonma yerlerinde de varlığını sürdürmektedir.”