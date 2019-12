İşkenceci Türk kızı dehşete düşürdü

Mahkemede güldü

İngiltere’de Türk kızı Hatice Can (15) ve arkadaşı Oluwakemi Ajose, 2 yıl önce Brezilyalı Rosimeiri Boxall’ı (19) öldürmekten suçlu bulundu. Olay gerçekleştiği zaman 13 yaşında olan Can, erkek arkadaş meselesi yüzünden Boxall ile tartıştı, tüyler ürperten bir plan yaptı.Ajose’nin evine taşınan Boxall ile yüzleşen Can, genç kızı yumrukladı, saçlarını yolarak gözlerine deodorant sıktı. Gördüğü şiddet nedeniyle korkan ve pencereye yönelen Rosimeiri, Can’ın alaylı bir şekilde yönelttiği “Atlayacak mısın?” sorusuna atlayarak yanıt verdi. Tanıkların ifadelerine göre genç kızın ardından camdan bakan Can, “Hak ettiğini buldun” diye bağırdı.Önceki gün Old Bailey mahkemesinde hâkim karşısına çıkan Can, umursamaz tavırları ve sürekli gülümseyen haliyle dikkat çekti. Duruşmada sürekli cep telefonuyla konuşan ve pişmanlık belirtisi göstermeyen Can ile diğer sanığın ne ceza alacağına 15 Aralık’ta karar verileceği açıklandı. Can’ın daha küçükken de Rosimeiri’ye şiddet uyguladığı ve bir başka kızı da bıçakla tehdit ettiği öğrenildi. Cinayet işlendiği sırada 13 yaşında olan Hatice Can, İngiltere’de adam öldürmekten suçlu bulunan en genç sanıklar arasında yer alıyor.