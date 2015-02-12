İşkenceci polis sayısını sordu, 835 lira ödemeye mahkum oldu

Avukat Taylan Tanay, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında işkence ve işkence sonucu ölüm suçlarından kaç polisin yargılandığını, kaçına disiplin soruşturması açıldığını, meslekten çıkarma, kınama, ücret kesme ve yer değiştirme cezası verildiğini sordu. Emniyet, kanunun 25. maddesine istinaden “Kamuoyunu ilgilendirmeyen bilgi, veremeyiz” diyerek, bilgi vermedi. Tanay da işlemin iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, bu bilgilerin kamuoyunu ilgilendirdiğini, dolasıyla bu maddeden ret cevabı verilemeyeceğini kaydetti. Ancak mahkeme, kanunda Emniyet’in bile aklına gelmemiş bir maddeyi buldu. Bu maddeden Emniyet’i haklı bulan mahkeme Tanay’a 835 TL mahkeme masrafı çıkardı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayınlanan haberine göre, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik operasyonda tutuklanan Avukat Taylan Tanay cezaevine girdikten sonra 18 Şubat 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) başvurup Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 94 ve 95. maddeleri kapsamında, ‘işkence’ ve ‘ağırlaştırılmış işkence’ suçlarından açılan dava ve disiplin soruşturması sayısı ile iki suçtan ötürü meslekten çıkarma, yer değiştirme, kınama ve ücret kesme cezası verilen personel sayısı hakkında bilgi istedi. EGM, Bilgi Edinme Kanunu’nun, “kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” şeklindeki 25. maddesini göstererek, başvuruyu reddetti. Tanay’ın yaptığı itiraz da Bilgi Edinme Kurulu tarafından aynı gerekçeyle geri çevrildi. Bunun üzerine Tanay, idari işlemin iptali için Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.



"Bu karar yargıyı polis teşkilatının parçası haline getirecektir"





Mahkeme, 25 Kasım 2014’te verdiği kararında, Tanay’ın başvuruda belirttiği bilgilerin kamuoyunu ilgilendirdiğini belirterek ve Bilgi Edinme Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında reddedilemeyeceği vurgulandı. Fakat aynı kanunda, “Ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye ilişkin başvurulara kurum ve kuruluşlarca olumsuz cevap verilebilir” şeklinde yedinci maddenin bulunduğu hatırlatılarak, “Davacının başvurusunun da bu nitelikte olduğu görüldüğünde işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denildi. Yargılamanın sonunda Tanay’a 750 TL’lik avukatlık masrafı ve 85,40 TL’lik yargılama gideri faturası çıkarıldı.

Tanay da bu karara Danıştay’da itiraz etti. Tanay, dün sunduğu itiraz dilekçesinde, “İdare Mahkemesi’nin görevi idari işlemin hukuka aykırı olup olmadığına karar vermektir. İdarenin sunduğu gerekçeyi haksız bulup kanun metni içerisinden talebin reddini sağlayacak uygun kanun maddesi bulmak değildir. Kaldı ki ilgili kanun maddesi idarenin bilgisi dahilindedir. İdare bu kanun maddesine dayanmamışken, mahkemenin EGM’nin yerine geçerek davayı reddetmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım bağımsız ve tarafsız olması gereken yargıyı polis teşkilatının parçası haline getirecektir” dedi.





Tanay: Skandal





Avukat Taylan Tanay olay hakkında şunları söyledi: “Emniyet Genel Müdürlüğünce işkence suçuna ilişkin verilerin kamuoyunu ilgilendirmediği gerekçesiyle bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulması ve yargının başka bir gerekçeyle bunu onaylaması Türkiye’de işkencenin bir devlet politikası olarak uygulandığının en açık kanıtı. Hukukun ve yargının; söz konusu işkence olunca her daim yerini itirazsız devlet aklına bıraktığını biliyoruz. Karar bu açıdan skandal olarak nitelendirilebilir."