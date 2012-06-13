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'İşkenceci komutan' huzurevinde bulundu

12 Eylül davası kapsamında aranan dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in huzurevinde kaldığı belirlendi

13 Haziran 2012 02:05

12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi'nde 'işkence' emirlerini verdiği iddia edilen, Mamak Cezaevi Müdürü Raci Tetik'in huzurevinde kaldığı tespit edildi. Emekli Albay Tetik, savcılıkça, ifadesine başvurulmak üzere aranıyordu.

Savcılık, 12 Eylül döneminde Ankara'da yaşanan işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in bulunması için emniyete yazı yazmıştı.
 
Emniyetten savcılığa bugün gönderilen cevapta Tetik'in, İstanbul'da GATA'ya bağlı Çamlıca Huzurevi'nde kaldığının belirlendiği kaydedildi.
 
Tetik'in önümüzdeki günlerde talimatla ifadesinin alınması bekleniyor.
 
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin 12 Eylül darbesine ilişkin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında hazırladığı iddianamede, ''Tetik'in, Mamak Askeri Cezaevi'ndeki işkencenin emirlerini verdiği'' ileri sürülüyordu.
 

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