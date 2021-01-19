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İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, mermi paylaşımı; "Parçalara ayırıp damarlarını kesiyor"

19 Ocak 2021 16:49

Antalya'da, işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği eşi Melek İpek (35) tarafından öldürülen Ramazan İpek'in (36), sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. 'En ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi fotoğrafı paylaşan İpek'in, paylaşımın altına 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü.

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