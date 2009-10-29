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Yaşam

İşkence mağduru kadına koruma

Almanya’da kocasının işkencesine maruz kalan Gülsüm A. koruma altına alındı.

29 Ekim 2009 02:00

Almanya’nın Lauingen kentinde yedi sene kocasının başta dayak olmak üzere işkencesine maruz kalan Gülsüm A. koruma altına alındı. Dayakçı koca ise cezaevine konuldu.

Almanya'nın Lauingen kentinde Nuri A. (30) adlı Türk vatandaşı yedi yıl boyunca karısına işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Koca dayağı sonucu vücudunda kırık ve çok sayıda yara izleri bulunan Gülsüm A. (27) ise koruma altına alındı. Doktorlar Gülsüm A.’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Gülsüm A.’nın kulağının dayak sonucu şekil değiştirdiği, burnunun yırtıldığı, bunun da genç kadının burnuna sert bir cismin sokulmasından kaynaklandığı kaydedildi. Gülsüm A.’nın ellerine kaynar su dökülerek işkence yapıldığı ve aç bırakılması sonucu aşırı kilo kaybettiği de bildirildi. Yaşadığı korkunç dayak ve işkence nedeniyle Gülsüm A.’nın travma nöbetleri geçirdiği vurgulandı.

Alman polisine sığınan Gülsüm A.nın gördüğü işkenceleri ayrıntılı olarak anlattığı, sadece kocasını değil, kocasının ailesini de suçladığı öğrenildi. Polis bunun üzerine tutuklu Nuri A.’nın anne babasıyla erkek kardeşini de sorguya çekti. Ancak çiftin altı ve dört yaşındaki iki çocuğunun halen dede ve babaannesinin yanında kaldığı belirtildi.

Dayak ve işkence olayının Gülsüm A.’nın Türkiye tatilinde anlaşıldığı, durumundan şüphelenen anne babasının olayı polise bildirdiği, Türkiye’deki yetkililerin de Alman polisini bilgilendirdiği kaydedildi.

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