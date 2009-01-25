T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşkence iddiasına kameralı savunma

Van’da hırsızlık suçu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki Şimşek’in “işkence” iddialarını, nezarethane kameraları yalanladı.

25 Ocak 2009 02:00

Van’da hırsızlık suçu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki Şimşek’in “işkence” iddialarını, nezarethane kameraları yalanladı.

Kendisini çiviyle yaralayan Şimşek’in “işkence yaptığı” iddiasıyla tutuklatarak dava açtırdığı polis memuru Gazi Özüak, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, 8 Eylül 2008’de gözaltına alınan Şimşek ve 18 yaşından küçük olan arkadaşının “işkence gördüğü” iddialarını TBMM’ye soru önergesiyle taşıdı. Üçer, “Şimşek’in vücudunu çiviyle çizmesi ve göğsünde sigara söndürmesine rağmen, Özüak adlı polisin neden serbest bırakıldığını, Şimşek’in şikâyetini geri alması için tehdit eden polislerin kim olduğunu” sordu.

Atalay’ın yanıtı

Önergeye Van Valisi Özdemir Çakacak’ın gönderdiği bilgiler doğrultusunda yanıt veren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “kasten yaralama” suçundan açılan davanın devam ettiğini belirterek, Özüak’ın neden serbest bırakıldığını şöyle açıkladı:

“Zeki Şimşek’in, nezarette kaldığı tarihte adli tıp raporunda belirtilen vücut yaralarının bulunduğu bölgeyle örtüşür bir şekilde kendisine zarar verdiği, nezarethane kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tespit edilmiştir. Görüntüler, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildikten sonra, polis memuru tahliye edilmiştir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24