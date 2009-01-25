İşkence iddiasına kameralı savunma

Van’da hırsızlık suçu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki Şimşek’in “işkence” iddialarını, nezarethane kameraları yalanladı.



Kendisini çiviyle yaralayan Şimşek’in “işkence yaptığı” iddiasıyla tutuklatarak dava açtırdığı polis memuru Gazi Özüak, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.



DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, 8 Eylül 2008’de gözaltına alınan Şimşek ve 18 yaşından küçük olan arkadaşının “işkence gördüğü” iddialarını TBMM’ye soru önergesiyle taşıdı. Üçer, “Şimşek’in vücudunu çiviyle çizmesi ve göğsünde sigara söndürmesine rağmen, Özüak adlı polisin neden serbest bırakıldığını, Şimşek’in şikâyetini geri alması için tehdit eden polislerin kim olduğunu” sordu.



Atalay’ın yanıtı



Önergeye Van Valisi Özdemir Çakacak’ın gönderdiği bilgiler doğrultusunda yanıt veren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “kasten yaralama” suçundan açılan davanın devam ettiğini belirterek, Özüak’ın neden serbest bırakıldığını şöyle açıkladı:



“Zeki Şimşek’in, nezarette kaldığı tarihte adli tıp raporunda belirtilen vücut yaralarının bulunduğu bölgeyle örtüşür bir şekilde kendisine zarar verdiği, nezarethane kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tespit edilmiştir. Görüntüler, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildikten sonra, polis memuru tahliye edilmiştir.”

