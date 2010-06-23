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Yaşam

'İşkence Görenlerle Dayanışma Günü'

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 26 Haziran Cumartesi günü 'İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Etkinliği' adı altında 'İşkencenin Belgelenmesi Sempozyumu'

23 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 20. yıl etkinlikleri kapsamında 26 Haziran Cumartesi günü "İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Etkinliği" adı altında "İşkencenin Belgelenmesi Sempozyumu" düzenleyecek. Vakfın düzenleyeceği sempozyum, İstanbul Tabip Odası Dr. Sevinç Özgüner Salonu'nda gerçekleşecek.


Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın belirlediği sempozyum programı ise şöyle:


10.00–10.30 AÇILIŞ

10.30–11.00 Konferans: Prof. Dr. Veli LÖK

11.00–12.00 İşkencenin Belgelenmesi ve uluslar arası bir belge olarak İstanbul Protokolü
 
Kolaylaştırıcı:  Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
  
Konuşmacılar:  Dr. Psik.Türkcan Baykal, Prof. Dr. Ümit Biçer,

12.00–13.30 BASIN TOPLANTISI – İşkence Görenlerle Dayanışma Günü İnsan Hakları Örgütleri ortak basın açıklaması

13.30–15.30 Türkiye’de İstanbul Protokolü
  
Kolaylaştırıcı:  Doç.Dr. Serhat Gürpınar

Konuşmacılar: Doç.Dr. Haluk İnce, Dr.Ahmet Tellioğlu, Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Yelda Emek, Kaan Toker, Ali Arslan

15.30–15.45 ARA

15.45–18.00 Geleceğe dönük adımlar – atölye çalışması

Atölye I:  İşkencenin soruşturulmasında atılması gereken adımlar
    
Kolaylaştırıcı: Av. Bahattin Özdemir

Atölye II:  İşkencenin belgelenmesinde atılması gereken adımlar

Kolaylaştırıcı: Dr. Servet Çolak

18.00–18.30  ORTAK YOL HARİTASI
  
Kolaylaştırıcı: Şebnem Korur Fincancı

18.30  KOKTEYL

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