T24- Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 20. yıl etkinlikleri kapsamında 26 Haziran Cumartesi günü "İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Etkinliği" adı altında "İşkencenin Belgelenmesi Sempozyumu" düzenleyecek. Vakfın düzenleyeceği sempozyum, İstanbul Tabip Odası Dr. Sevinç Özgüner Salonu'nda gerçekleşecek.



Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın belirlediği sempozyum programı ise şöyle:





10.00–10.30 AÇILIŞ

10.30–11.00 Konferans: Prof. Dr. Veli LÖK

11.00–12.00 İşkencenin Belgelenmesi ve uluslar arası bir belge olarak İstanbul Protokolü



Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı



Konuşmacılar: Dr. Psik.Türkcan Baykal, Prof. Dr. Ümit Biçer,

12.00–13.30 BASIN TOPLANTISI – İşkence Görenlerle Dayanışma Günü İnsan Hakları Örgütleri ortak basın açıklaması

13.30–15.30 Türkiye’de İstanbul Protokolü



Kolaylaştırıcı: Doç.Dr. Serhat Gürpınar

Konuşmacılar: Doç.Dr. Haluk İnce, Dr.Ahmet Tellioğlu, Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Yelda Emek, Kaan Toker, Ali Arslan

15.30–15.45 ARA



15.45–18.00 Geleceğe dönük adımlar – atölye çalışması

Atölye I: İşkencenin soruşturulmasında atılması gereken adımlar



Kolaylaştırıcı: Av. Bahattin Özdemir

Atölye II: İşkencenin belgelenmesinde atılması gereken adımlar



Kolaylaştırıcı: Dr. Servet Çolak

18.00–18.30 ORTAK YOL HARİTASI



Kolaylaştırıcı: Şebnem Korur Fincancı

18.30 KOKTEYL