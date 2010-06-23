T24- Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 20. yıl etkinlikleri kapsamında 26 Haziran Cumartesi günü "İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Etkinliği" adı altında "İşkencenin Belgelenmesi Sempozyumu" düzenleyecek. Vakfın düzenleyeceği sempozyum, İstanbul Tabip Odası Dr. Sevinç Özgüner Salonu'nda gerçekleşecek.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın belirlediği sempozyum programı ise şöyle:
10.00–10.30 AÇILIŞ
10.30–11.00 Konferans: Prof. Dr. Veli LÖK
11.00–12.00 İşkencenin Belgelenmesi ve uluslar arası bir belge olarak İstanbul Protokolü
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Konuşmacılar: Dr. Psik.Türkcan Baykal, Prof. Dr. Ümit Biçer,
12.00–13.30 BASIN TOPLANTISI – İşkence Görenlerle Dayanışma Günü İnsan Hakları Örgütleri ortak basın açıklaması
13.30–15.30 Türkiye’de İstanbul Protokolü
Kolaylaştırıcı: Doç.Dr. Serhat Gürpınar
Konuşmacılar: Doç.Dr. Haluk İnce, Dr.Ahmet Tellioğlu, Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Yelda Emek, Kaan Toker, Ali Arslan
15.30–15.45 ARA
15.45–18.00 Geleceğe dönük adımlar – atölye çalışması
Atölye I: İşkencenin soruşturulmasında atılması gereken adımlar
Kolaylaştırıcı: Av. Bahattin Özdemir
Atölye II: İşkencenin belgelenmesinde atılması gereken adımlar
Kolaylaştırıcı: Dr. Servet Çolak
18.00–18.30 ORTAK YOL HARİTASI
Kolaylaştırıcı: Şebnem Korur Fincancı
18.30 KOKTEYL