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İskeleden düşen Suriyeli işçi öldü

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde dış cephe tadilatı yapılan bir binada çalışan Suriyeli işçi 34 yaşındaki Aladdin Halit, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi

23 Ağustos 2017 20:38

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde dış cephe tadilatı yapılan bir binada çalışan Suriyeli işçi 34 yaşındaki Aladdin Halit, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Numune Mahallesi 572 sokak üzerindeki dış cephesinde tadilat yapılan 3 katıl bir binada meydana geldi. Binanın dışına kurulan iskeleden düşen Halit, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Aladdin Halit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Aladdin Halit\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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