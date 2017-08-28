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İskeleden düşen sıvacı yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Ali Kocatürk iskelede sıva yaparken dengesini kaybederek birinci kattan düştü

28 Ağustos 2017 15:13

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde Ali Kocatürk iskelede sıva yaparken dengesini kaybederek birinci kattan düştü. Yaralanan Ali Kocatürk tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Gölcük Yazlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Kocatürk inşaatın dışına kurulan iskelede binanın birinci katın sıvasını yaparken, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Ali Kocatürk\'ü gören arkadaşları 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ali Kocatürk tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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