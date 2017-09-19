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İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde çalıştığı inşaat halindeki 2 katlı binanın üst kat iskelesinden düşen sıvacı 24 yaşındaki Siracettin Avcı yaralandı

19 Eylül 2017 22:53

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde çalıştığı inşaat halindeki 2 katlı binanın üst kat iskelesinden düşen sıvacı 24 yaşındaki Siracettin Avcı yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak\'ta meydana gledi. İnşaat halindeki binanın üst kat iskelesinde sıva yapan Siracettin Avcı, bir anlıp dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaralanan Avcı, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Siracettin Avcı\'nın çalıştığı sırada baret ve güvenlik halatı takmadığı iddia edildi. Polis, diğer işçileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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