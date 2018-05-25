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İskelede korku dolu dakikalar kamerada

Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü

25 Mayıs 2018 23:35

Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - İSKELE hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı. 
Beşiktaş\'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 
 

(Fotoğraf)

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