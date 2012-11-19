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Sağlık

İşitme kaybının sebebi bulundu

Ankara ve Miami Üniversitelerinin öncülüğünde yapılan uluslararası bir araştırmada, orta derecede işitme kaybına neden olan yeni bir gen belirlendi

19 Kasım 2012 14:42

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Miami Üniversitelerinin öncülüğünde yapılan araştırmada, orta derecede işitme kaybına neden olan yeni bir gen bulundu.

Ankara ve Miami Üniversitelerinin öncülüğünde yapılan uluslararası bir araştırmada, orta derecede işitme kaybına neden olan yeni bir gen belirlendi.

Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı ile Miami Üniversitesi İnsan Genetiği Anabilim Dalı'nda  görev yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışma, ''Mutations in OTOGL, encoding the inner ear protein Otogelin-like, cause moderate sensorineural hearing loss'' başlığıyla ''American Journal of Human Genetics'' dergisinin Kasım 2012 sayısında, bilim dünyasına duyuruldu.

Araştırmaya göre, daha önce iyi tanımlanmamış ve mutasyon olduğu saptanan OTOGL geninin insan, sıçan, fare ve zebra balığında iç kulakta bulunduğu ortaya çıktı.

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