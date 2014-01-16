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'İşitme kaybı olan öğrenciler dersi nasıl dinliyor?'

BDP Grup Başkanvekili İdrsi Baluken, işitme kaybı olan öğrenciler için okullarda FM sistemlerinin kullanılmasını önerdi

16 Ocak 2014 14:35

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, işitme kaybı olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma yapıp yapmadığını sordu.

İdris Baluken, işitme kaybı öğrencilerin sınıflarda çektiği sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. İşitme cihazı kullananlar öğrencilerin, sınıfta öğretmenleri duymakta zorlandıklarını ifade eden Baluken yeni teknolijilerle bu sorunun aşılabileceğini belirtti.

İdris Baluken’in Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

“İşitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullanan öğrenciler, derslik ortamında öğretmenlerini anlamakta zorlanmaktadırlar. Bu durum da işitme engelli öğrencilerin başarılarının azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda olan işitme kayıplı öğrencilerin öğretmenlerini daha iyi duymalarını sağlayan FM sistemleri mevcuttur. Bu sistemler sayesinde öğretmenin boynuna taktığı bir mikrofon yoluyla sınıf ortamındaki gürültü baskılanmakta ve öğretmenin sesi öğrenciye daha yüksek frekansta iletilmektedir. Böylece engelli çocuk öğretmenini daha net duymakta ve anlatılanları daha iyi anlamaktadır. Fakat bu sistemlerin uygulanabilir olması için sınıfın fiziksel yapısının uygun olması ve öğretmenlerin FM cihazlarının uygulanması hususunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda:

  1. Bakanlığınıza bağlı temel eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında işitme engelli kaç öğrenci vardır? Bunların kaç tanesi kaynaştırma eğitimine tabidir?
  2. Kaynaştırma eğitimine tabi olan işitme kayıplı öğrencilere yönelik FM sistemi kullanan kaç okul vardır?
  3. Kaynaştırma eğitimine tabi işitme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ses yalıtımı ve yankılama önleyici fiziksel koşullar oluşturulmuş mudur?
  4. İşitme kayıplı çocukların eğitimleri ile ilgili olarak öğretmenlere yönelik bir hizmet içi eğitim çalışması yapılmış mıdır?”

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