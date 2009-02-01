İşitme engellilerden hükümete rapor

İşitme Engelliler Milli Federasyonu, kamu kurumlarında işaret dili bilen personel istihdam edilmesini istedi.



İşitme Engelliler Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Çelebioğlu, kamu kurumlarında işaret dili bilen personel istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.



Çelebioğlu, işitme engellilerin kamu kurumlarında büyük sıkıntı çektiğini belirterek, İşitme Engelliler Milli Federasyonu'nun hükümete iletilmek üzere bu konuda bir rapor hazırladığını belirtti.



Hollanda örneği



Raporu hazırlamadan önce Avrupa'da araştırma yaptığını dile getiren Çelebioğlu, Hollanda'yı hedef ülke seçerek, burada bir hafta kaldığını ve işitme engellilere devletin sağladığı imkanları araştırdığını anlattı.



Çelebioğlu, işitme engellilerin bu ülkede büyük mesafe kat ettiklerini gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:



''Hollanda'da yaptığım araştırmada, bu ülkedeki işitme engellilerin kamu kurumlarıyla olan sorunlarını aştıklarını gördüm. Bir kamu kurumu ve bir şirket araştırması yaptım. Her iki yerde de işaret dili bilen eleman istihdam etmişler. İşitme engellilerle birlikte diğer özürlü gruplara yardımcı olmakla görevli personelin olduğunu gördüm. Devletin onlara ne kadar çok sahip çıktığını gördüm.''



Kamu kurumlarında istihdam edilecek personelin, sadece işitme engellilere değil, diğer engelli gruplara da yardımcı olabileceğini ifade eden Çelebioğlu, ''Bu personele, işaret dili öğretilerek, ülkemizde de işitme engellilerin özellikle kamu kurumlarında kendilerini ifade edebilme, sorunlarını anlatabilme imkanı sağlanmalıdır. Büyük kuruluşlarda buna göre departman kurulmalıdır'' dedi.



Çelebioğlu, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon, Denizli'de ise 1712 işitme engelli vatandaşın olduğunu aktardı.

