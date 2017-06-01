İşitme engelli milli sporcu hakem düdüğünü artık duyacak

Şanlıurfa’da bir firma, yüzde 50 işitme engelli ve yürüyüş sporunda 4 kez Türkiye rekoru kırıp Milli Takıma seçilen 17 yaşındaki Azat Ertaş’a işitme cihazı hediye etti. Ertaş, kimseden destek almadan hakemin çaldığı başlangıç düdüğünün sesini duyacağı için mutlu olduğunu söyledi.



Mardin’in Kızıltepe İlçesi'nde, 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Halil İbrahim Erkan aracılığıyla yürüyüş sporuna başlayan Azat Ertaş, ilk kez katıldığı Türkiye 16 yaş altı yürüyüş yarışmasında 3’üncü oldu. Dikkatleri üzerinde toplayan Ertaş, Ocak ayında düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda 3 bin ve 5 bin metrelerde rekor kırarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Mardinli 4 çocuklu Ertaş Ailesi’nin ikinci çocukları olan Azat, maddi imkansızlıklar nedeniyle 5 kilometre uzaklıktaki antrenman sahasına yürüyerek gidiyor. Hocası Halil İbrahim Erkan’la birlikte Dünya şampiyonasına hazırlanan Azat Ertaş, maddi imkansızlık yüzünden alamadığı işitme cihazını Şanlıurfa’da bulunan bir firma talip oldu. Bugün yakınlarıyla birlikte Şanlıurfa’ya gelen Ertaş, kendisine hediye edilen işitme cihazını taktı. Sesleri duyduğu için oldukça mutlu olan Ertaş, Perşembe günü Samsun'da düzenlenecek olan yarışmada ilk kez kimsenin desteğini almadan hakemin başlangıç için çalacağı düdüğü duyacağı için şimdiden sabırsızlandığını söyledi.



Firma yetkililerine teşekkür eden Azat Ertaş, “Yürüyüş sporunu yaptığım sırada hakemin başlangıç düdüğünü çaldığını duymuyordum. Benim yanımda hareket edenler olduğu zaman ben de koşuya başlıyordum. Dış sesi duymamak gerçekten çok zor oluyor. Hocalarımın ve arkadaşlarımın destekleriyle antrenmanlarımı sürdürüyorum. Hakem düdüğü çalıyor ama ben duymuyorum. Gerçekten çok zor bir durum ve bu gün itibariyle her şeyi duyup işitiyorum. Çevre sesi, kuş sesini rahatlıkla işitmeye başladım. Perşembe günü Samsun’da bölge müsabakalarımız var ve ben ilk kez orada hakemin çalacağı düdüğü duyacağım için mutlu olacağım ve başarımı daha da yukarıya taşıyacağım” diye konuştu.



Milli sporcunun yüzünü güldüren Siser İşitme Cihazları Bölge Müdürü Mustafa Albayrak ise spor ve sporculara firma olarak her zaman önem ve destek verdiklerini ifade etti.



Yüzde 50 oranında işitme kaybı olan Azat Ertaş’a Siser firması tarafından 2 kulağına son model işitme cihazı test edilerek uzman kontrolünde katıldı. (Ömer Pınar-DHA)