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Yaşam

İşitme engelli kadın dudak okuyarak doktor oldu

Samsun'da 31 yaşındaki Fatma Kaynarca Güzel, işitme engelli olmasına rağmen 10 yılda tıp fakültesini bitirip doktor oldu

12 Ocak 2014 13:19

İşitme engelli Fat­ma Gü­zel, Beren Saat’in başrolünü oynadığı Hint yapımı Black filmindeki mücadelenin benzerini Türkiye’de yaşadı. Güzel, ilkokul öğretmenin desteğiyle dudak okumayı öğrenip doktor oldu.

Fat­ma Gü­zel, ya­şa­dı­ğı eko­no­mik zor­luk­la­ra ve duy­ma kay­bı­nın ge­tir­di­ği olum­suz­luk­la­ra rağ­men, Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­ni bi­ti­re­rek dok­tor ol­ma­nın sevincini ya­şı­yor. Bir kulağı yüzde 78, diğerinde yüzde 82 duyma kaybı olan Güzel, il­ko­kul­da sı­nıf öğ­ret­me­ni sa­ye­sin­de du­dak oku­ma­yı öğ­ren­di­ği­ni ve bu­nun eği­tim ha­ya­tın­da işi­ne çok ya­ra­dı­ğı­nı söyledi. Genç doktor, “İl­ko­ku­la işit­me ci­ha­zı ol­ma­dan baş­la­dım. Öğ­ret­me­nim Nur­ten Ye­şi­löz, be­nim duy­ma­dı­ğı­mı fark edin­ce, bü­tün ders­le­ri önüm­de an­lat­ma­ya ça­lış­tı. Ben de onun du­dak­la­rı­nı oku­ya­rak il­ko­ku­lu bi­tir­di­m” di­ye ko­nu­şu­yor.

 

'Üniversitede problem oldu'

 

Gü­zel, 2000 yı­lın­da ilk kez gir­di­ği üni­ver­si­te sı­na­vın­da da Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­’ni ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di. Genç dok­tor, üni­ver­si­te­de am­fi­de du­dak oku­mak­ta zor­luk çek­ti­ği­ni, işit­me ci­ha­zı­nın bo­zul­ma­sı üze­ri­ne ye­ni­den ala­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Fat­ma Gü­zel, “Tıp fa­kül­te­si­ne baş­la­dı­ğım­da ‘i­şit­me en­gel­li dok­tor olur mu­’ di­ye ben­den ra­por is­te­di­ler. Üni­ver­si­te­de çok prob­lem ol­dum. 3. sı­nıf­ta işit­me ci­ha­zım bo­zul­du, sağ­lık gü­ven­cem ol­ma­dı­ğı için ci­ha­zı ye­ni­le­ye­me­dim. Bir­kaç yıl son­ra ai­lem güç­lük­le bir ci­haz al­dı ve üçün­cü sı­nı­fı 5 yıl­da bi­tir­dim ama bu 5 yıl­da hiç­bir za­man yıl­ma­dı­m” di­ye ko­nuş­tu.

 

‘S­te­tes­kop ci­ha­zı­nı hiç kul­la­na­ma­dı­m’

 

En büyük hayalinin doktor olarak steteskop cihazını boynuna takmak olduğunu ifade eden Güzel, “Doktorum ancak steteskop cihazını boynuma takıp hiç kullanamadım, sadece boynuma takarak fotoğraf çektirdim” dedi. Güzel, stetes-kopun kullanması gereken derslerde ise, “Kardiyoloji, dahiliye gibi işitme muayenesinin gerektiği durumlarda bu muayeneyi başka yön-temlerle yaparak üniversiteyi bitirdim” dedi.

 

Black fil­mi­nde aynı konu işlenmişti

 

Be­ren Sa­at’­in Be­nim Dün­yam ad­lı fil­mi­nin esin­len­di­ği id­di­a edi­len Hint ya­pı­mı Blac­k’­te, kör ve sa­ğır ola­rak do­ğan Mic­hel­le­’nin Der­braj isim­li öğ­ret­men sa­ye­sin­de ha­ya­ta tu­tunuşu anlatılıyor. Filmde, Fat­ma Gü­ze­l gi­bi Mic­hel­le de öğ­ret­me­ni sa­ye­sin­de eğitimine devam ediyordu.

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