İşitme engelli kadın dudak okuyarak doktor oldu

İşitme engelli Fatma Güzel, Beren Saat’in başrolünü oynadığı Hint yapımı Black filmindeki mücadelenin benzerini Türkiye’de yaşadı. Güzel, ilkokul öğretmenin desteğiyle dudak okumayı öğrenip doktor oldu.
Fatma Güzel, yaşadığı ekonomik zorluklara ve duyma kaybının getirdiği olumsuzluklara rağmen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek doktor olmanın sevincini yaşıyor. Bir kulağı yüzde 78, diğerinde yüzde 82 duyma kaybı olan Güzel, ilkokulda sınıf öğretmeni sayesinde dudak okumayı öğrendiğini ve bunun eğitim hayatında işine çok yaradığını söyledi. Genç doktor, “İlkokula işitme cihazı olmadan başladım. Öğretmenim Nurten Yeşilöz, benim duymadığımı fark edince, bütün dersleri önümde anlatmaya çalıştı. Ben de onun dudaklarını okuyarak ilkokulu bitirdim” diye konuşuyor.
'Üniversitede problem oldu'
Güzel, 2000 yılında ilk kez girdiği üniversite sınavında da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyledi. Genç doktor, üniversitede amfide dudak okumakta zorluk çektiğini, işitme cihazının bozulması üzerine yeniden alamadığını dile getirdi.
Fatma Güzel, “Tıp fakültesine başladığımda ‘işitme engelli doktor olur mu’ diye benden rapor istediler. Üniversitede çok problem oldum. 3. sınıfta işitme cihazım bozuldu, sağlık güvencem olmadığı için cihazı yenileyemedim. Birkaç yıl sonra ailem güçlükle bir cihaz aldı ve üçüncü sınıfı 5 yılda bitirdim ama bu 5 yılda hiçbir zaman yılmadım” diye konuştu.
‘Steteskop cihazını hiç kullanamadım’
En büyük hayalinin doktor olarak steteskop cihazını boynuna takmak olduğunu ifade eden Güzel, “Doktorum ancak steteskop cihazını boynuma takıp hiç kullanamadım, sadece boynuma takarak fotoğraf çektirdim” dedi. Güzel, stetes-kopun kullanması gereken derslerde ise, “Kardiyoloji, dahiliye gibi işitme muayenesinin gerektiği durumlarda bu muayeneyi başka yön-temlerle yaparak üniversiteyi bitirdim” dedi.
Black filminde aynı konu işlenmişti
Beren Saat’in Benim Dünyam adlı filminin esinlendiği iddia edilen Hint yapımı Black’te, kör ve sağır olarak doğan Michelle’nin Derbraj isimli öğretmen sayesinde hayata tutunuşu anlatılıyor. Filmde, Fatma Güzel gibi Michelle de öğretmeni sayesinde eğitimine devam ediyordu.