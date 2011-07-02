-İŞİTME CİHAZLARINDA ''ONAY'' TARTIŞMASI ADANA (A.A) - 02.07.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde işitme engellilere reçete edilen cihazlara, doktorların, SGK'nın istediği ''uygundur onayını'' 'elektronik mühendisi değiliz' diyerek vermekten kaçınması nedeniyle, SGK işitme cihazı alan hastalara ödeme yapmıyor. Mustafa Akıncı, babası İsmail Akıncı'yı (80) işitme sorunu nedeniyle Ceyhan Devlet hastanesi'ne götürdüğünü, doktorun yazdığı işitme cihazını bir medikal firmasından parasını peşin ödeyerek aldıklarını söyledi. Aldıkları işitme cihazının 289 lirasını SGK karşılayacağı için reçeteye doktorlardan işitme cihazı için 'uygundur' onayı almaları gerektiğini belirten Akıncı, ancak doktorların bu onayı vermediği için SGK'nın 40 gün içinde ödemesi gereken cihaz bedelini 6 aydır alamadıklarını söyledi. İlçede kendileriyle aynı durumda onlarca hasta bulunduğunu dile getiren Akıncı, ''Maddi durumumuz iyi olmadığı için SGK'nın ödeyeceği bu meblağ bizim için çok önemli. Doktorlar 'uygundur' diye imza atmak istemiyor. Yetkililerin sorunumuza çare bulmalarını istiyoruz'' dedi. Adana Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Çankaya da, medikal firmalarının doktorlar tarafından reçete edilen cihazları, 2 yıl garantili ve 10 yıl da ücret karşılığı bakımının yapılması taahhüdüyle hastalara verdiğini kaydetti. Cihazların faturaları, seri numaraları ve barkodlarının SGK'ya verildiğini, kaçak ya da bozuk cihazların hastalara verilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Çankaya, ''Bu belgeler olmazsa zaten SGK vatandaşa ödeme yapmaz'' dedi. Bürokrasi nedeniyle hem firmaların hem de vatandaşların sıkıntı yaşadığını dile getiren Çankaya, bazı hastaların prosedür nedeniyle işitme cihazını almaktan bile vazgeçtiğini söyledi. -DOKTORLARIN GEREKÇESİ: ''ELEKTRONİK MÜHENDİSİ DEĞİLİZ''- Ceyhan'da 73 yaşındaki Mehmet Tanak'ın da aylar önce işitme cihazı aldığını, ancak cihazın 'uygundur' onayı verilmediği için SGK'da 289 liralık bedeli alamadığı ve bir süre önce de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Doktor Selçuk Barlas ise, işitme engellilerin cihaz alması için doktorların 'kulakta işitme güçlüğü vardır' raporu verdiğini hatırlatarak, rapor heyetten çıktıktan sonra 3 doktorun da imzasıyla işitme cihazlarının reçete edildiğini belirtti. Hastalar tarafından cihazların medikal firmalardan alındığını kaydeden Barlas, şöyle devam etti: ''Ancak SGK daha sonra doktorlardan 'cihazın kontrolünü talep ederek 'uygun mu? değil mi?' diye imza istiyor. Hastanemizdeki doktorlarımız da 'elektronik mühendisi değiliz' diyerek imza atmak istemiyor. Cihazların sağlam olup olmadığınını anlaşılmasının 'teknik bir konu' olduğunu kaydeden doktorlarımız imzadan kaçınıyorlar. Doktorlar yükümlülük altına girmemek için bu cihazın uygun olup olmadığına yönelik imza atmak istemiyor. Bu konuda Sağlık Müdürlüğüne yazı yazdık cevabını bekliyoruz.'' -''UYGUNLUK YAZISI CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DEĞİL''- SGK Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise işitme engelli hastaların mağdur olduğuna dikkat çekerek, ''Türkiye'deki bütün doktorlar onay verirken Ceyhan'daki doktorların onay vermemesini anlayamıyoruz. 'uygunluk' yazısı cihazın teknik özellikleri için değil hastanın cihazla duyup duymadığına yöneliktir. Uygunluk, sağlık uygulaması tebliğinde, fatura arkasında reçeteyi yazan hekim tarafından malzemenin hasta üzerinde uygulandığının görülmesi, hizmet verilmeden kuruma fatura edilip edilmediğinin de ortaya çıkarılması için istenen bir onaydır'' dedi. 40'ın üzerinde farklı markalarda işitme cihazı olduğu belirten yetkililer, işitme engellilerin kullandıkları cihazı ancak 5 yılda bir yenilediklerinde ödeme yapıldığını anımsattı. Medikal firmalarıyla, optikçiler ve eczanelerdeki gibi sözleşme söz konusu olmadığı için piyasa araştırması yaparak cihaz bedelinin ortaya çıkarıldığını kaydeden SGK yetkilileri, ''Cihaz dijital ise 289 lira, analog ise 150 lira ödeme yapıyoruz. Bu parayı hastanın hesabına yatırıyoruz. Hasta 2 bin liralık üstün özelliği olan cihaz almak isterse üzerini kendisi karşılıyor. Ceyhan'da doktorlar son kontrolü yaparak imza atmadıkları için hastalara ödeme de yapamıyoruz'' diye konuştu.