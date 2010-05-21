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Yaşam

Isırık yerine 'Pısss'

Edwards’ın icadı olan ‘Le Whif’ adlı çikolata spreyi, suçluluk hissi duymadan çikolata tadı almanızı sağlıyor.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - Harvard profesörü David Edwards’ın icadı olan ‘Le Whif’ adlı çikolata spreyi, suçluluk hissi duymadan çikolata tadı almanızı sağlıyor.

Bundan böyle bir ısırık yerine bir 'Pısss!' da yetecek

Edwards, “Çikolatanın dile bir dokunuşu bile tatmin hissi yaratmaya yeter” derken diyetisyenler, çikolata hissi vermesine rağmen hiç kalori içermeyen spreyin iştahı da körelteceğini söylüyor.Spreyler, koku verecek  kadar küçük, akciğerlere girmeyecek kadar büyük parçacıklar içerdiği için sağlığa da zarar vermiyor. Fikre karşı çıkanlarsa çikolatayı ısırma hissinin spreyle geçiştirilemeyeceğini söylerken, güzel bir kokunun iştahı bastırmanın tersine artıracağını iddia ediyor.

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