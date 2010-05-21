Isırık yerine 'Pısss'

T24 - Harvard profesörü David Edwards’ın icadı olan ‘Le Whif’ adlı çikolata spreyi, suçluluk hissi duymadan çikolata tadı almanızı sağlıyor.
Edwards, “Çikolatanın dile bir dokunuşu bile tatmin hissi yaratmaya yeter” derken diyetisyenler, çikolata hissi vermesine rağmen hiç kalori içermeyen spreyin iştahı da körelteceğini söylüyor.Spreyler, koku verecek kadar küçük, akciğerlere girmeyecek kadar büyük parçacıklar içerdiği için sağlığa da zarar vermiyor. Fikre karşı çıkanlarsa çikolatayı ısırma hissinin spreyle geçiştirilemeyeceğini söylerken, güzel bir kokunun iştahı bastırmanın tersine artıracağını iddia ediyor.