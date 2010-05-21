Isırık yerine 'Pısss'

T24

Edwards, “Çikolatanın dile bir dokunuşu bile tatmin hissi yaratmaya yeter” derken diyetisyenler, çikolata hissi vermesine rağmen hiç kalori içermeyen spreyin iştahı da körelteceğini söylüyor.Spreyler, koku verecek kadar küçük, akciğerlere girmeyecek kadar büyük parçacıklar içerdiği için sağlığa da zarar vermiyor. Fikre karşı çıkanlarsa çikolatayı ısırma hissinin spreyle geçiştirilemeyeceğini söylerken, güzel bir kokunun iştahı bastırmanın tersine artıracağını iddia ediyor.