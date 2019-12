Isınmanın nedeni 'şişmanlar'!

İngiliz bilim insanları, obezlerin küresel ısınma ve iklim değişikliğinde daha fazla payı olduğunu belirledi.



International Journal of Epidemioloji dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, şişmanlar çok gıda tüketmelerinin yanı sıra zayıflara oranda daha fazla motorlu taşıta bindikleri için, küresel ısınmadan daha fazla sorumlu.



Gıda üretiminin, sera etkisi yaratan gazların temel kaynaklarından biri olduğu biliniyor.



Phil Edwards ve Ian Roberts adlı bilim adamları, her bir şişman insanın zayıf bir kişiye oranla yılda bir ton daha fazla karbondioksit emisyonununa yol açtığını tahmininde bulundu.

Buna göre, bir milyarlık bir aşırı şişmanlar nüfusu, atmosfere yılda fazladan bir milyar ton karbondioksit salınmasına neden oluyor.



Avrupa Birliği'nin tahminlerine göre, her bir AB vatandaşı yılda 11 ton karbon gazı emisyonunda bulunuyor.



Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nun araştırmasını yürüten bilim adamları, "Şişmanlıkla ilgili küresel eğilimi tersine çevirmek için daha çok çaba göstermemiz ve bunu, karbon emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğini yavaşlatma savaşında önemli bir unsur olarak görmemiz lazım" dedi.

(aa)