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Isınmak için yaktıkları ateşe tiner döken 7 işçi yaralandı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde işçiler, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökünce parlama oldu

30 Ocak 2018 14:35

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde işçiler, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökünce parlama oldu. El ve yüzlerinde yanıklar oluşan 7 işçi, tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Ferizli\'de bulunan organize sanayi bölgesi şantiyesinde meydana geldi. İşçiler, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşi canlandırmak için tiner dökünce parlama oldu. Ateşin başında ısınan Mahmut Genç, Mahmut Kaynak, İbrahim Alkan, Recep Kanbah, İbrahim Türkmen, Halit Türkmen ve Mehmet Türkmen\'in el, yüz ve ayaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ferizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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