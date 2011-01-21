Isınma masrafını %60 ucuzlatacak yöntem!

T24 - 2 yıllık bir çalışma ve yaklaşık 10 bin TL'lik harcama ile gerçekleştirdiği elektrikli kombinin, emsallerinin tükettiği enerjinin yarısından bile daha az tüketim yaptığını belirten mucid, iddialı firmalarla masaya oturdu.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan mucit Umut Yapıcıoğlu (36), kendi icat ettiği elektrikli kombinin, emsallerinin tükettiği enerjinin yarısından bile daha az tüketim yaptığını belirtti.



Yapıcıoğlu, gazetecilere tanıtımını yaptığı projesinin 2 yıllık bir çalışma ve yaklaşık 10 bin TL'lik harcama ile gerçekleştiğini aktardı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Elektrikli kombinin, emsallerinden çok daha az elektrik harcayarak, gaz sızıntısı ihtimali olmadan ve ölüm riski taşımadan çalıştığını ifade eden Yapıcıoğlu, çocukluğundan beri makine işiyle ilgilendiğini ve kombinin içindeki bütün malzemelerin montajını kendisinin yaptığını kaydetti.



Yapıcıoğlu, ''Piyasada, 2 tip kombi var. Bunlardan biri elektrikli diğeri ise doğalgaz ile çalışan kombiler. Ben 2 yıldan beri yeni icat ettiğim bu kombi üzerinde çalışıyorum. Bu proje için 2 yıl içinde yaklaşık 10 bin TL para harcadım. En sonunda istediğim ve kafamda olan cihazı ürettim. Cihazımı, şu anda yaşadığım evde kullanmaya başladım'' dedi.





'GAZ SIZINTISI VE ÖLÜM RİSKİ YOK'



Yapıcıoğlu, ürettiği elektrikli kombinin gaz kullanmadığı ve elektrik enerjisiyle çalıştığı için gaz sızıntısı ve ölüm riski taşımadığını da ifade etti.





Yapıcıoğlu şunları kaydetti:



''İki yıl boyunca üzerinde geniş çaplı çalışmalar yaparak ürettiğim kombi, gaz ile çalışmadığı için gaz sızıntısı ve ölüm gibi riskler taşımıyor. Bunun yanında, yine gazla çalışmadığı için baca yolu ile duman tahliye etmeyen kombi tam bir çevre dostu ve çevreye hiçbir zararı bulunmuyor.''



Yapıcıoğlu ayrıca, ürettiği kombinin çok tasarruflu olduğunu da belirterek, emsallerinin tükettiği elektrik enerjisinin yarısını tükettiğini ifade etti.





'PATENT BAŞVURUSU YAPTIM'



Öte yandan, geliştirdiği proje için patent başvurusunda da bulunduğunu ifade eden Yapıcıoğlu şöyle konuştu:



''Ürettiğim elektrikli kombi için, 2010 Aralık ayında ilgili kurumlara patent başvurusunda bulundum. Marka tescili için kombimizin ismini ''Umox'' olarak belirledim. Geliştirmeye açık olan kombi için, isim yapmış ciddi firmalarla da görüşmelerim oluyor.''





