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Ekonomi

Isınma giderleri arttı yoksulluk sınırı 1392 YTL’ye yükseldi

Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksine göre, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi, Kasım'da 2 bin 749 YTL’ye yükseldi.

07 Aralık 2008 02:00

Türkiye Kamu-Sen’in Asgari Geçim Endeksine göre, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi, Kasım ayında 2 bin 749 YTL’ye yükseldi.

Türkiye Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Kasım ayında ısınma giderlerinde ortaya çıkan yüzde 6,7’lik artışın, yoksulluk sınırını 1372 YTL’den 1392 YTL’ye çıkardığı belirtildi.

Durgunluk nedeniyle gıda fiyatlarında görülen kısmi azalmaya karşın, ısınma giderlerinin, Kasım ayında, memurların “cebini yaktığı” ifade edilen açıklamada, iktidarın Kasım ayında 6. yılını doldurduğu hatırlatılarak, bu süreçte (Kasım 2002 - Kasım 2008) temel tüketim harcamalarındaki artışın, açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre yüzde 39 daha fazla arttığı savunuldu.

Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına göre, Kasım ayında çalışan tek kişinin açlık sınırı bin 69 YTL, yoksulluk sınırı bin 392,15 YTL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 2 bin 749,05 YTL’ye yükseldi.

Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,83 artarken, zorunlu harcamalardaki artış yüzde 1,74 oldu. Bu artışla birlikte 2008 yılı boyunca kamu çalışanlarının cebine yansıyan gerçek enflasyon yüzde 17,47’ye çıktı.

Açıklamada, maaş artışının 851 ürünün temel alındığı tüketici fiyat endeksine göre yapıldığı hatırlatıldı. Tüketici fiyat endeksine göre bu yılın başından bu yana enflasyonun 10,52 olarak açıklandığı kaydedilen açıklamada, ancak kamu çalışanlarının tüketmek zorunda olduğu 84 çeşit üründe yaşanan fiyat artışlarının 17,47 olduğu belirtilerek, kamu çalışanlarının bu artışlar karşısında çaresiz kaldığı bildirildi.

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