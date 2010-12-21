-ISINIRKEN BİLEĞİ BURKULDU, FORMA GİYEMEDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam edildi. Kadrosuna cumartesi günü Jason Richardson, Gilbert Arenas ve Hidayet Türkoğlu'nu katan Orlando Magic, Atlanta Hawks ile deplasmanda oynadığı maçı 91-81 kaybetti. Kadrosundaki yeni yapılanmanın ardından neredeyse hiç idman yapma şansı bulmadan Atlanta'ya gelen Magic'in, maç genelinde hücumda organize olamadığı gözlendi. Sahanın en skorer ismi, 24 sayı 11 ribaund ile ''double double'' yapan Hawks oyuncusu Al Horford oldu. Joe Johnson 17, Mike Bibby 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Magic'te ise Dwight Howard 19 sayı 20 ribaund ile gecenin ''double double'' yapan bir diğer ismi olurken, takım arkadaşı Jameer Nelson geceyi 18 sayı ile tamamladı. Phoenix Suns'dan eski takımı Orlando'ya dönen Hidayet ise 8 sayı 6 ribaund 3 asist ile oynadı. Gecenin bir diğer maçında Utah Jazz ile Cleveland Cavaliers karşılaştı. Cleveland'da oynanan maçı Jazz, 101-90 kazandı. Jazz'in Türk basketbolcusu Mehmet Okur, ısınırken ayak bileği burkulduğu için bu maçta forma giyemedi. Evsahibi takımdan Daniel Gibson, 29 sayıyla hem sahanın en skorer ismi oldu, hem de kendi kariyer rekorunu kırdı. Jazz'da ise CJ Miles 22, Paul Millsap ve Raja Bell 19'ar sayıyla oynadı. Gecenin en çekişmeli maçında ise Miami Heat ile Dallas Maverics karşı karşıya geldi. Normal sezonda Heat ile yaptığı son 13 karşılaşmayı kazanan Dallas Maverics, bu geleneği dün akşam da sürdürdü ve rakibini 98-96 yendi. Maverics, bu galibiyetle Heat'in 12 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu. Dwyane Wade'i 22, Chris Bosh ile LeBron James'i ise 19'ar sayıda tutmayı başaran Dallas Maverics'te en etkili isim, 26 sayı 9 ribaundla oynayan Dirk Nowitzki oldu. Dallas'ın galibiyetinde, maçın son iki buçuk dakikasında 3 sayı çizgisinin dışından iki basket kazandıran Jason Terry önemli rol oynadı. Terry, maçı 19 sayıyla tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: San Antonio Spurs: 118 - Phoenix Suns: 110 Indiana Pacers: 94 - New Orleans Hornets: 93 Portland Trail Blazers: 106 - Milwaukee Bucks: 80 Golden State Warriors: 112 - Houston Rockets: 121 Washington Wizards: 108 - Charlotte Bobcats: 75 Los Angeles Clippers: 113 - Minnesota Timberwolves: 90