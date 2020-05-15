İşinden ve eşinden ayrılan Buket Aydın için 'Emir Sarıgül'le birlikte' iddiası

Spiker Buket Aydın'ın, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le 6 aydır ilişki yaşadığı iddia edilirken, birlikte çekilen fotoğrafları için "Arkadaşım Emir Sarıgül'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı.



Sabah gazetesinin haberine göre; Buket Aydın'ın önce işinden, sonra eşinden ayrılması Emir Sarıgül'le olan ilişkisine bağlandı. Emir Sarıgül de, eşi Fatoş Altınbaş'tan kısa bir süre önce boşanmıştı.

Buket Aydın, olay patlak verince dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yaptı: "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."

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