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Spor

Isinbayeva'dan dünya rekoru

Atletizmde yılın en büyük organizasyonlarından biri olan Golden League'de sezonun üçüncü yarışı Roma'da koşuldu.

12 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24- Golden League kapsamı dışında yapılan bayanlar sırıkla atlama yarışında Rus atlet Yelena Isinbayeva, ikinci denemesinde 5.03'ü geçerek dünya rekoru kırmayı başardı.

 

Bayanlar yüksek atlamada 2.00 metreyi geçerek Roma Grand Prix'sini de ilk sırada noktalayan Hırvat Blanka Vlasic ve bayanlar 800 metre yarışını 1:55.69'luk derecesiyle kazanmayı başaran Kenyalı atlet Pamela Jelimo, 1 milyon dolarlık büyük ödül şansını devam ettirirken, bayanlar 100 metre engelli yarışında 12.85'lik derecesiyle 6. sırada kalan Josephine Onyia büyük ödül şansını kaybetti.

 

Erkeklerde büyük ödül şansını sürdüren Bershawn Jackson 400 metre engelli yarışında vatandaşı Kerron Clement'e geçilerek şansını yitirirken, uzun atlamada Hussein Taher Al-Sabee 8.08'lik derecesiyle üçüncü sırada kalarak büyük ödül umutlarını sürdürmeyi başaramadı.

 

Sonucu merakla beklenen erkekler 100 metre yarışını Portekizli atlet Francis Obikwelu 10.04'lük derecesiyle kazanırken, 400 metrede LaShawn Merritt'i geride bırakmayı başaran Jeremy Wariner 44.36 ile zafere ulaştı.

 

Cirit atmada Finlandyalı atletler ön plana çıkarken, Tero Pitkamaki 87.70 ile en iyi dereceye imza atarak ilk sırayı elde etti.

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