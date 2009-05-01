Isinbayeva yeni rekor peşinde!



Bayanlar sırıkla yüksek atlamada dünya rekortmeni Rus atlet Yelena Isinbayeva, kendine ait dünya rekorunu bu sezon geliştirebileceğini söyledi.



Pekin-2008'de 5,05 metre atlayarak, dünya rekoru kıran, 2008'de ''Dünyada Yılın Atleti'' seçilen 26 yaşındaki Rus Isinbayeva, bu sezon kendine ait dünya rekorunu en azından birkaç santimetre geliştirebileceğini belirtti.



Tekniğinde değişiklik yapan Isinbayeva, ''Şimdi ne yapmam gerektiğini daha iyi biliyorum. Sırıkla yüksek atlamanın tekniğini artık anladım'' dedi.





