Işın Çelebi: Özhan abi mezarından çıksa kahrından yine ölür

T24 - G.Saray yönetiminin polemikten uzak duran, en çalışkan yöneticisi Işın Çelebi de sonunda patlayarak, "Galatasaray’da iyiye giden 2 şey var, stat ve Riva. Şimdi tüm yöneticiler, bunları sahiplenerek rant sağlamaya çalışıyor. Körler bile takıma santrfor alınması gerektiğini görürken, zorla Misimovic’i aldık, bir de üstüne kadrodışı bıraktık. Bu yönetimle ilgili yazılanlar beni kahrediyor. Olağanüstü kongre olursa hemen, yoksa Mart 2012’de bırakıyorum" dedi.



G.Saray’ı birbirine katan yönetim kavgasında “tarafsız” kalmayı seçen tek yönetici olan, ANAP hükümeti (1997-99) döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapan, G.Saray Kulübü Onur Üyesi Işın Çelebi de son gelişmeler üzerine “Pes artık” dedi.. Söz şimdi yakın çevresine ve yönetici arkadaşlarına şikayetlerini sık sık dile getiren Çelebi’de:



* “Kulüpte iyi giden 2 şey var. Biri stat, öteki Riva. Ama yönetimin içindekiler bu 2 proje üzerinden kendilerine ‘manevi rant’ sağlamaya çalışıyorlar. Merhum başkan Özhan Canaydın mezarından kalkıp bu durumu görse, kahrından bir daha ölür.”



* “Hem Riva’nın, hem stadın, hem de şirket birleşmesinin içinde bulunan ve bunların lokomotifliğini yapan bir yönetici olarak hiçbir zaman çıkıp ‘Bunları ben yaptım’ demedim. Ama görüyorum ki, stadın açılışında benim adımı anmayacaklar bile.”



* “Hepimiz G.Saray için çalışıyoruz. Hiçbirimiz de buraya kazık çakmayacağız. Hepimiz burada zamanımızı, aklımızı harcıyoruz ama gelinen nokta üzüntü verici. Daha açılmamış stattan dünyanın parasını kazandık ama hepsini futbolda çarçur ettik. Kimse bunun hesabını vermiyor, herkes uyanıklık ederek stadı ve Riva’yı üzerine almaya çalışıyor. Stadın yolunu bile bilmeyen yöneticiler ‘Stadı o yaptı, bu yaptı’ diye konuşuyor.”



‘Artık anlamı yok'



* “Futbola bilmediğimizden değil, oradaki arkadaşlara saygımızdan karışmıyoruz ama orada yapılan hataları, yaşananları görmüyoruz zannetmesinler. Körler bile bu takıma santrfor alınması gerektiğini görürken, biz gittik zorla Misimovic’i aldık, şimdi de teknik direktör istemiyor diye kadrodışı bırakıyoruz. 1 değil 5 stat yapsak bile, bu fuzuli futbol harcamalarıyla başedemeyiz.”



* “Benim için sorunlar artık gırtlağa kadar geldi. En geç 2012 Mart’ta, eğer olursa daha erken bir kongrede görevi bırakacağım. Hergün bir gazeteyi açıp yazılanları, söylenenleri görünce kahroluyorum. Madem G.Saray böyle, benim için yöneticilik yapmak anlamsızlaşıyor.”

Çelebi zirvede bırakıyor



G.Saray’ın kavuşmak için gün saydığı TT Arena için en çok çalışan yöneticilerin başında gelen Çelebi, stadın tamamlanmasının ardından 250 milyon dolar gelir beklenen Riva projesini tamamlayıp yöneticiliği bırakacak.

Hakan Balta 11’e, kiralık Insua kulübeye



G.Saray’da Hagi’nin göreve gelmesiyle birlikte sadece 2 maçta şans bulan Hakan Balta son iki haftada Insua’nın arkasında yedek kalırken, bugün Kayseri’de formasına kavuşuyor. Manisa yenilgisinin ardından “Takımda kiralık oyuncu istemiyorum” diyen Romen hocanın Insua’yı kulübeye çekerek, milli yıldıza 11’de yer vermesi bekleniyor.



Bu arada geçen hafta orta üçlüde Sabri’yi deneyen Hagi, Cana ve Mustafa’nın yokluğunda milli futbolcuyu yine orta sahaya alacak. Orta sahadaki diğer isim ise Barış olacak. Sağ bekte ise Ali Turan oynayacak.

Kayserililer, Hagi’yi protesto edecek!

Kayserili taraftarlar 5 yıl önce telefonunun çalındığını sanarak kendilerine “Hırsizsiniz siz” diye bağıran Hagi’nin bu hareketini unutmadı. Telefonu cebinde çıkan ve daha sonra özür dileyen de Hagi’yi affetmeyen Kayserisporlular bugün de Romen çalıştırıcıyı protesto edecek.

Cangele ile 2 yıl daha

Kayseri, G.Saray maçı öncesi Cangele’nin sözleşmesini 2014’e kadar uzattı. F.Bahçe maçında sakatlandıktan sonra dizinden ameliyat olan ve tedavisini ülkesinde sürdüren Cangele ile ilgili yapılan açıklamada “Genel menajer Süleyman Hurma, Arjantin’de sözleşmesi 2012’de biten Cangele’nin kontratını 2014’e kadar uzatmıştır” denildi.

Misi'ye bebek izni

Kadro dışı kalan Misimovic dün Almanya’ya gitti, akıllara ‘kaçak’ Lincoln geldi. Ama 8 aylık bebeği hastalanan Bosnalı yarın geleceğini söyleyip söylentileri bitirdi.



G.Saray’da kadro dışı bırakılan Misimoviç, dün Almanya’ya gitti. Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilen ancak perşembe günü Hagi tarafından A2 takımına gönderilen Misimoviç, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelerek Lufthansa Havayolları’nın tarifeli uçağıyla Almanya’ya hareket etti.

Sezgin doğruladı

Yıldız futbolcunun A2’ye gönderildikten 2 gün sonra Türkiye’den ayrılması akıllara daha önce ülkeden kaçıp uzun süre dönmeyen Lincoln ve Elano’yu getirdi. Ancak hem sportif direktör Adnan Sezgin hem de Misimovic bu spekülasyonları bizzat ortadan kaldırdı. Sezgin, dünkü çalışmanın ardından izin aldığını ve yarın İstanbul’a döneceğini açıklarken, Misimovic de “Pazartesi günü İstanbul’a geliyorum. G.Saray’dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok” diye konuştu.



