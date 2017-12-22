İsimlerini 'kripto' olarak değiştiren şirketlerin hisse değerleri 'uçuşa' geçti

Çeviri: Ekin Çalıcı

Reuters: Pushkala Aripaka, Pranav Kiran ve Aparajita Saxena

Küçük işletmeler ya isimlerini değiştirerek ya da yeni yatırım açıklamaları yaparak, ‘Dot-com balonu’nu* hatırlatan bir eğilimle sanal para birimlerinin arkasına aldığı rüzgardan faydalanmak istiyor.

Dün (21 Aralık 2017) adını ‘Long Blockchain Corp’a çeviren içecek firması Long Island Iced Tea Corporation, hisselerinin değerini neredeyse üçe katlayarak bu akımdan yararlanmak isteyen firmaların arasına katıldı.

Son birkaç hafta içerisinde, isimlerinde ‘crypto’ (kripto) veya ‘blockchain’ kelimeleri geçen şirketlerin hisse değerleri uçuşa geçti.

Aynı dönemde Bitcoin ise piyasa değerini 3 kattan fazla artırdı.

Kripto para birimi veya blockchain teknolojisi yatırım yapmaya başlayan yada isimlerini değiştirerek isimlerine bu kelimeleri ekleyen şirketlerin listesi şöyle:

(Liste, Bitcoin’in 5 bin dolar seviyesini geçmesinden önceki gün olan 11 Ekim 2017’deki ve 20 Aralık 207’deki piyasa değerlerini karşılaştırarak aradaki ani yükselişi gözlemleyebilmemizi sağlıyor.)

Riot Blockchain Inc:

Eskiden Bioptix Inc ismiyle bilinen, biyoteknoloji ismini ve stratejisini değiştirerek blockchain teknolojisi yatırımcısı oldu. Firma, özellikle sanal para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum’a odaklandı.

11 Kasım piyasa değeri: $68.6 mln

20 Aralık piyasa değeri: $300.6 mln

Digital Power Corp:

Enerji sistemleri çözümleri üreten şirket, kripto para kazma işlemlerini (mining) duyurdu.

11 Kasım piyasa değeri: $10.98 mln

20 Aralık piyasa değeri: $107.4 mln

The Crypto Co:

Kadın eşyaları üretimi yapan şirket, bu ay içerisinde piyassa değeri yüzde 2 bin 700 kat arttırdıktan sonra incelemeye alınarak ticaret hareketleri durduruldu. Düzenleyici kurum, şirketin bilgi doğruluğunu çiğnediğine dikkat çekti.

Şirketin piyasa değeri 11 milyar doları geçti.

Future FinTech Group Inc:

Eskiden SkyPeople Fruit Juice Inc olarak tanınan meyve suyu şirketi, elektronik ticaret ve tarım ürünleri ticaretine olan bağlılığını göstermek üzere bu yılın mayıs ayında ismini değiştirdi.

11 Kasım piyasa değeri: $10.3 mln

20 Aralık piyasa değeri: $22.5 mln

Xunlei Ltd:

Operasyonlarının çoğunu Çin’de gerçekleştiren bulut bilişim sistemi şirketi, kripto para birimlerindeki yükselişle birlikte piyasa değerini yükseltti.

11 Kasım piyasa değeri: $288.1 mln

20 Aralık piyasa değeri: $871.7 mln

Marathon Patent Group Inc:

Global Bit Ventures Inc ile kripto para kazı (mining) anlaşması imzaladığını duyuran Marathon Patent Group Inc’in hisseleri yükselişe geçti.

11 Kasım piyasa değeri: $17.8 mln

20 Aralık piyasa değeri: $63.4 mln

Social Reality Inc:

İnternet kampanyaları yürüten firma, ekim ayında kripto para hissesi arz etmey planladığını duyurdu.

11 Kasım piyasa değeri: $28.4 mln

20 Aralık piyasa değeri: $54.8 mln

Net Element Inc:

Mobil ödeme sistemleri firması, Bunker Capital işbirliği ile açtıkları blockchain odaklı birimlerini duyurdu.

19 Aralık piyasa değeri: $12.8 mln

20 Aralık piyasa değeri: $47.6 mln

Nova LifeStyle Inc:

Mobilyafirması ‘I Design Blockchain Technology Inc’ isimli blockchain etkinleştirilmiş bir birim kurarak Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kabul edecek bir platform oluşturacaklarını açıkladı.

19 Aralık piyasa değeri: $60.8 mln

20 Aralık piyasa değeri: $66.5 mln

Intercontinental Technology Inc:

Eski adı Rich Cigars Inc olan şirket, kasım ayında ismini değiştirdi.

Nodechain Inc:

Eskiden Vapetek Inc olarak bilinen firma ismini değiştirdiğini ve kripto para kazma operasyonlarına başladığını resmi olarak duyurdu.

*'Dot-Com' Balonu nedir?

1990'lı yıllarda yükselen internet teknolojisinden yararlanmak isteyen firmalar, şirket isimlerinin başına elektronik anlamına gelene “e-” ekini ya da sonuna “.com” kelimesini getirerek o dönemlerde borsadaki hisse değerleri bir anda yükseltmişti. Bu kriz dönemine 'Dot-Com' balonu adı verildi.