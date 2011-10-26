-İsimler karıştı sağlam böbreğinden oldu SARAYBOSNA (A.A) - 26.10.2011 - Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde bir hastanede, aynı adı taşıyan bir hastayla ismi karıştırılan kadının sağlam böbreği alındı. Yaklaşık bir ay önce Dubrovnik kentindeki bir hastanede, böbrek kanseri olduğu düşünülen bir kadının ismi, aynı hastanede kaburga ameliyatı olmayı bekleyen kadınla karıştırıldı. Yapılan ameliyatla, kaburgasından ameliyat edilmesi gereken 56 yaşındaki kadının sağlam böbreği doktorlarca alındı. Doktorların, daha sonra olayın farkına varması üzerine, konu kadına izah edildi. Hastane, sağlam böbreği alınan kadına tazminat verme konusunda anlaştı. Ancak ödenecek tazminatın miktarı konusunda açıklama yapılmadı. Kamuoyunun yeni haberdar olduğu bu olayla ilgili Hırvatistan Sağlık Bakanı Darko Milinoviç'e gazeteciler tarafından soru yöneltildi. ''Hırvatistan'ın tıp tarihinde böyle bir olay hatırlamıyorum'' diyen Milinoviç, ilgili hastaneden olaya ilişkin bütün belgeleri aldıklarını ve Hırvatistan Tabipler Birliği'nin konuyla ilgili başlattığı çalışmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi.