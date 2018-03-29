'İşimizi geri istiyoruz' eylemine müdahale; polis eylemcinin saçını yoldu

Ankara Yüksel Caddesi'nde "İşimizi geri istiyoruz" eylemi yapan gruba polis müdahe etti. Eylemciler gözaltına alınırken polis, görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarına destek veren Gülnaz Bokurt’un saçını yoldu.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının Ankara Yüksel Caddesi’nde yaptığı “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 506’ncı gününde polis müdahalesi yaşandı.
Mehmet Dersulu, Selvi Polat gözaltına alınırken polis, eylemcilere destek veren Gülnaz Bokurt’un saçını yoldu. Gözaltına alınan eylemcilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde çizikler oluştu.