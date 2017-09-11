İşime cihazı çalınan Ersen'e Vali talimatı ile cihaz alınacak

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da bebekliğinde geçirdiği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan ve 17 gün önce oyun oynadığı parkta 18 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınan 4.5 yaşındaki Ersen Kaya\'ya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile işitme cihazı alınacak. Aileyi evinde ziyaret eden Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri işitme cihazının alınacağını söyledi.

Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi\'nde yaşayan ve 17 gün önce gittiği parkta 18 bin lira değerindeki işitme cihazı çalınan 4.5 yaşındaki Ersen Kaya\'nın durumunun basına yansımasından sonra, Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Acar ailenin evini ziyaret etti. Aile ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Acar, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu\'nun talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, \"Olayın basında yer almasının ardından Sayın Valimizin de talimatıyla durumu yerinde görerek bilgi vermek amacıyla geldik. Sayın Valimizin himayesiyle devletimizle Ersen\'e bu destek sağlanacak\" dedi.

Ersen\'in babası Adnan Kaya ise \"Ersen tekrar sese kavuşacağını anladı bugün çok mutlu, hep gülüyor. Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Oğlunun bugün çok mutlu olduğunu hiç ağlamadığını belirten annesi Nezahat Kaya da \"Bugün oğlum çok mutlu cihazına kavuşacağını sanırım hissetti, sayın Valimize devletimize çok teşekkür ediyorum. Eğer cihaz olmasaydı oğlum okula gidemeyecekti. Tekrar eski sağlığına kavuşacak, ona bakınca kahroluyordum şimdi çok sevinçliyim\"dedi.

Ersen\'in rehabilitasyon merkezi eğitimcisi Ayşe İzgi ise çalınan işitme cihazının hiç kimsenin işine yaramayacağını belirterek, \"Bu tür cihazlar hastanın dışında hiç kimsenin işine yaramayacaktır. Eğer Ersen\'e o cihazı yeniden bulamasaydık, çocuğun yaşamı bambaşka olacaktı. Bu çocukların ses aldıkları duymayı sağlayan cihazlar konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerekiyor.Bu çocuklar cihazları olmayınca hayat boyu mağdur olabiliyorlar\" dedi.



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