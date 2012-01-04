İsim ve eşkâl benzerliğinden 19 ay hapis yattı!

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Annenin hayalleri, babanın uzun yıllara dayanan emeği ve bir gencin geleceği... Her şey bir anda alt üst oldu. İsim ve eşgal benzerliği, Dalkıran ailesini mağdur etti.Uşak'ta yaşayan Ramazan Dalkıran, 2009 yılında amcasının yanına, Afyonkarahisar'a gitmişti. Ama, o oradayken çıkan bıçaklı kavgaya karıştığı sanıldı. Sonrası ise kendi ifadesiyle şöyle gelişti: "Çarşıda gezdiğim esnada gözaltına alındım siyah montlu, mavi pantolonlu şahıs aranıyormuş. İsmi de Ramazan diye nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklandım."Masum olmasına rağmen, isim ve eşgaldeki benzerlik yüzünden gözaltına alındı. İddiasına göre, savcıyla görüştürülmedi. "Suçsuzum" dese de tutuklu yargılandı. Ailesi, 19 ay boyunca çocuklarının suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı.Babası, "Üzüntü, sıkıntı, masraf... Neyimiz varsa harcadık çıkarmak için avukat tuttuk, geldik gittik. 'Suçlu olmasa almazdık' dediler. Suçsuz bulunmuş en son. Üzüldük borç aldık, borçlar kaldı şimdi ödeyemiyoz ikimiz de hastayız" diye yaşadıklarını özetledi.Ramazan Dalkıran beraat etti ama aile büyük maddi zarara uğradı. Dalkıran, "50 milyar maddi zararımız oluştu. Bu süreçte babamın maaşı ipoteklendi. Avukatlık ücreti ve masraflardan dolayı tarlalarımız ipotekli, ahırda hayvan kalmadı" dedi.