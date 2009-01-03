İsim değiştirmek 650 TL

İsmini çok uzun, anlaşılmaz, itici ya da komik buldukları gerekçesiyle mahkemeye başvurup değiştirmek isteyenlerin sayısının oldukça fazla olduğu, ancak bunun için 650 TL'yi gözden çıkarmak gerektiği bildirildi.



İsim tashihi için haklı bir sebebin varlığı halinde, isminin değiştirilmesini talep eden kişi ikamet ettiği veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde, Nüfus İdaresi aleyhine dava açabiliyor. İsmini değiştirmek isteyen kişi reşit değil ve velayet altında ise velisinin onayı ile mahkemeye başvurabiliyor.



Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar tek celsede, gerektiğinde 2 şahitle sonuçlandırılabiliyor. Ancak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 27'nci maddesinde “adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir” hükmü yer aldığından adını değiştirmek isteyenlerin haklı sebeplerinin bulunması gerekiyor.





Bu nedenler arasında, kişinin çevresinde başka bir isimle tanınması, ismini çok uzun, anlaşılmaz, itici ya da komik bulması sayılabiliyor. Ancak, rahatsızlık duyduğu ismi değiştirmek isteyenlerin avukatlık ücreti ve harçlar dahil 650 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.





İsmini değiştirmek isteyenler yasa gereği bağlı oldukları nüfus idaresini dava ettiğinden duruşmalarda nüfus idaresinden de bir sorumlu bulunuyor. İsim değişikliği, yeni ismin nüfus idaresi yetkilisinin uygun bulmasının ardından karar altına alınabiliyor.





Dava için asgari ücreti 500 TL olan avukatlık ücretini ödemek istemeyenler ise doğrudan mahkemeye başvurabiliyor. Bunun için 14 YTL başvuru harcı, 9-10 YTL de tebligat masrafının ödenmesi yeterli oluyor.





Hakimin kararının ardından isim tashihi davası kararı, nüfus idaresine bildirilerek, kayıtlarda gerekli düzeltmenin yapılması sağlanıyor. Bunun ardından kişi, nüfus idaresine başvurarak, nüfus cüzdanında da gerekli isim değişikliğinin yapılmasını sağlıyor.



En çok değiştirilen isimler



Değiştirilmek istenen isimler arasında çoğunlukla Abdulrezzak, Okşan, Satılmış ve İmdat gibi isimler bulunuyor. Hem kız hem de erkekler tarafından kullanılabilen isimler de değişiştirilmek istenenler arasında çoğunlukta yer alıyor.





Bazı ailelerin gelenek, görenek ve büyüğe saygı ifadesi olarak görmeleri nedeniyle çocuklarına, anne, baba, büyük baba ya da büyük annelerinin adlarını vermek istemesi de açılan dava sayısında etkili oluyor. Çocuk büyüdüğünde isminin “eski” olduğu gerekçesiyle beğenmemesi isim tashihi için dava açmasında önemli etken teşkil ediyor.





Adana Barosu Başkanı Av. Aziz Erbek ise ismin bir kişiye bağlı hakların başında geldiğini, yasaların da kişinin rahatsızlık duyduğu ismi değiştirmesine olanak tanıdığını belirtti.





İsim değiştirme yetkisinin mahkemelere verildiğini, ancak,mahkeme harçları ve yargılama masraflarının yüksek olduğunu kaydeden Erbek, bu yüzden bazı kişilerin beğenmediği isimle yaşamak zorunda kaldığını anlattı.





Erbek, harçların mutlaka yeniden düzenlenerek, günün koşullarına göre makul fiyatlara çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





