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Işıkta beklememek için refüjü aştı, karşı şeride geçti, sonra aynı yola döndü

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir sürücü trafik ışıklarında beklememek için aracıyla refüje çıkıp karşı şeritte ilerledikten sonra yeniden refüjü aşarak aynı yola girdi

23 Kasım 2018 21:11

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, bir sürücü trafik ışıklarında beklememek için aracıyla refüje çıkıp karşı şeritte ilerledikten sonra yeniden refüjü aşarak aynı yola girdi. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde trafik ışıklarına yaklaşıldığı sırada bir otomobil sürücüsünün yaptıkları ile çevredekileri şaşkına çevirdi. 41 YS 574 plakalı otomobili ile refüje çıkıp karşı şeride geçerek ilerleyen sürücü, karşıdan araçların gelmesi üzerine yeniden refüjü aşıp trafik ışıklarının önüne doğru yaklaştı. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu ile görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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