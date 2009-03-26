Işıklarınızı dünya için söndürün

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), herkesi küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 28 Martta yapılacak olan "Dünya Saati" eylemine katılmaya çağırdı.



WWF-Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılında gerçekleştirilen söz konusu eyleme çeşitli ülkelerden 50 milyon kişinin katıldığınıhatırlatıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu gibi kanaat önderlerinin, herkesi "Dünya Saati" eylemine katılmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



Bir milyar insan katılacak



"Bu yıl tüm dünyada bir milyar insanın katılması beklenen Dünya Saati (Earth Hour) hareketinin yoğun bir katılımla ülkemizde gerçekleştirilmesi için destek vermek isteyen belediyeler, kişiler ve kamu kuruluşları ile özel sektörün 28 Mart 2009 Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında güvenliği tehdit etmeyen alanlarda ışıklarını söndürmeye ve elektrik kullanımını azaltmaya davet ediyoruz."



Açıklamada, 83 ülkeden 2 bin 398 şehrin katılacağı eylem sırasında, Toronto CN Kulesi, Sidney Opera Binası, Roma'da bulunan İtalya Cumhurbaşkanlığı, Giza Piramitleri ve Eyfel Kulesi gibi yerlerin ışıklarının kapatılacağı da vurgulandı.

