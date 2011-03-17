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IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİNDE YANGIN BURSA (A.A)

17 Mart 2011 14:42

-IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİNDE YANGIN BURSA (A.A) - 17.03.2011 - Bursa'daki Işıklar Askeri Hava Lisesinin sinema salonunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Işıklar Askeri Hava Lisesinin sinema salonunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanın kentin birçok yerinden fark edilebildiği yangın nedeniyle okula itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi Işıklar İtfaiye Grubu ekibinin yaptığı yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından büyümeden kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrasında netleşeceğini bildirdi.

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