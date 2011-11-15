-Işıkara: Van'da eğitime baharda başlayalım BURSA (A.A) - 15.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı, Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Van'da okulların 14 Aralıkta değil, 14 Mart ya da 14 Nisanda açılması önerisinde bulundu. Işıkara, ''Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum; üniversitelerde yaz okulları var. Kışın eğitim yapmayalım. Eğitimi 4 veya 5 ay erteleyelim. Baharda eğitime başlayalım. Çocuklar o soğukta titreye titreye okullara gitmesin. Ne kaybedersiniz? Hiçbir şey kaybetmezsiniz'' dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesinin düzenlediği ''Deprem Tehlikesi ve Risk Açısından Bursa'' konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Işıkara, 2. Van depreminde basının 2 şehit verdiğini anımsattı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli binaların yıkılması gerektiğini vurgulayan Işıkara, DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in, Bayram Oteli enkazında yaşamlarını yitirmesine atıfta bulunarak, ''Ben basının 2 mensubuna çok titredim. Onlar medya emekçisi. Görevlerinin başında şehit oldular'' dedi. Işıkara 5.2'lik bir depremin, binalara zarar vermemesi gerektiğini belirterek, ''Bu acıları bir daha yaşamayalım. Mutlu olduğum bir durum şu ki devlet, Başbakan kentsel dönüşüm konusunda çok kararlı. Bu kararını bozmasın lütfen. Benim dileğim bu. Korkmak yerine önlem almak lazım. Ben bunu korkutmak için söylemiyorum. Çünkü önlem almak zorundayız'' diye konuştu. -Gemlik Körfezi'ndeki muhtemel deprem- Bir gazetecinin, ''Gemlik Körfezi'ndeki muhtemel bir depremde Bursa'nın durumunun ne olacağı?'' yönündeki sorusunu ise Işıkara, ''Van depreminde olduğu gibi, fay zonu dediğimiz bir durum söz konusu. Fay zonu, tek bir faydan değil, birden fazla faydan oluşuyor. Boyları küçük ve büyük olabilir. 17 Ağustos depremi tüm bölgeyi etkiledi. Gemlik körfezinde de Marmara depreminin nedeni olan küçük deprem kümeleri var'' şeklinde yanıtladı. Işıkara, Kuzey Anadolu fay zonunun Adapazarı ve Geyve'de çatallaştığına dikkati çekerek, ''Çatallardan biri Sapanca İzmit Körfezi ile Marmara'ya gidiyor ki, o deprem oldu. İkinci çatal, Geyve-Mekece-İznik Gölü'nün güneyi yani Gemlik Körfezi ve oraya giriş. Burada küçük depremlerin kümelendiği bir durum var. Dolayısıyla burada bir deprem olma olasılığı çok yüksek'' diye konuştu. 1850 ve 1855 yıllarında Bursa'da iki büyük depremin olduğunu hatırlatan Işıkara, şöyle dedi: ''2 bin 750 küsurlardan bu yana Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunda bir büyük deprem yok. Bunlar çok iyi havadisler değil. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, Gemlik Körfezi'nde yakın bir yerde Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunda bir depremin olması yüksek bir olasılık. Bursa, bundan çok etkilenecek.'' -''Okullar 14 Aralıkta değil, 14 Mart ya da 14 Nisanda açılsın''- Vatandaşlara seslenerek, ''Eğer imkanınız varsa, yaşadığınız binaya güvenmiyorsanız, bir sürü imkan var. Bankaların verdiği krediler var. Lütfen güvenli yapılara taşının'' diyen Işıkara, şöyle devam etti: ''Basın vasıtasıyla Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum; üniversitelerde yaz okulları var. Kışın eğitim yapmayalım. Eğitimi 4 veya 5 ay erteleyelim. Baharda eğitime başlayalım. Çocuklar o soğukta titreye titreye okullara gitmesin. Ne kaybedersiniz? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama o çocuklar titremesin. Okullar, 14 Aralıkta değil, 14 Mart ya da 14 Nisanda açılsın.'' AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın'ın, ''Bursalıların villa ve yazlıklarını depremzedelere açması'' yönündeki çağrısına sıcak baktığını belirten Işıkara, ''Biz oradaki insanlara kucak açtık. Sizle biz arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla bu nokta önemli. Dönmek şartıyla bu proje gerçekleştirilebilir'' dedi. -Van'da 26 artçı sarsıntı Öte yandan Van ve çevresinde 00.08'de kaydedilen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 26 artçı sarsıntı hissedildi. En son merkez üssü Alabayır olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, Van ve çevresi, 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bu gece de 5.2 büyüklüğündeki bir başka depremle sarsıldı. Van ve çevresi, son 9 saatte büyüklükleri 2.2 ile 3.8 olan 26 artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak da saat 09.11'de merkez üssü Alabayır olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.