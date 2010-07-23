-IŞIKARA: ''ER YA DA GEÇ DEPREM OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Aksigorta'nın işbirliğiyle başlatılan ''Hayata Devam Türkiye'' projesi için tasarlanan ''Hayata Devam Türkiye Afet Eğitim TIR'ı'' ve Türkiye'nin ilk 3 boyutlu ''G-Force Deprem Simülatörü TIR'ı''ndan oluşan konvoy, 2 aylık ilk etabını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Projenin ilk etabında yapılanlar hakkında bilgi verilmek üzere Kadıköy İnciburnu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, önemli olanın deprem sırasında doğru davranış alışkanlığının topluma aşılanması olduğunu söyledi. Bu konvoyun da toplumda doğru davranış alışkanlığının aşılanması için çok iyi bir örnek teşkil edeceğini ifade eden Işıkara, ''Marmara'da potansiyel bir deprem riski var. Er ya da geç bu deprem olacak. Dolayısıyla biz bireylere önemli görevler düşüyor. Birincisi deprem sırasında neler yapmamız gerektiği, ikincisi de sigorta bilinci konusunda. Depremlerde eviniz ağır hasar alabilir ama siz evinizin içindeki eşyayı sabitlerseniz bu simülatörde olduğu gibi ve deprem sırasında doğru davranırsanız, o deprem size zarar vermez ve hiç yara almadan da o hasarlı binadan çıkabilirsiniz'' dedi. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de 2 ay önce başlatılan ''Hayata Devam Türkiye'' projesi kapsamında yola çıkan konvoyun ilk etabını Kadıköy Meydanı'nda sonlandırmak istediklerini söyledi. Gülen, projenin ilk etabı olan 2 aylık turda, 10 il ve 50 ilçe gezilerek, 100 bini öğrenci, 5 bini engelli olmak üzere 500 binden fazla kişiyle birebir iletişime geçerek doğal afetlerden korunma ve sigorta bilinci konusunda çeşitli eğitimler ve seminerler verildiğini belirtti. AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de bu projenin amacının toplumu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek ve eğitim vermek olduğunu ifade ederek, ''Buradaki emek, gelecekte Türkiye'nin afete dayanıklı toplum olmasında temel taşlar olacak'' diye konuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Prof. Dr. Işakara, Gülen ve Mahruki, daha sonra ''G-Force Deprem Simülatörü TIR'ı''nda 7.4 büyüklüğünde bir depremi hissettiler.