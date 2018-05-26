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Politika

Işık: Önümüze konan ne engel olursa olsun birlikte aşacağız

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bütün engelleri aşacaklarını belirterek, "Önümüze konan ne engel olursa olsun, birlikte bütün engelleri aşacağız

26 Mayıs 2018 01:09

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bütün engelleri aşacaklarını belirterek, \"Önümüze konan ne engel olursa olsun, birlikte bütün engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar\" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde esnafları ziyaret etti. Işık ziyaret sırasında bir fırında pide yaparak fırına sürdü. Işık daha sonra Körfez Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kültür Merkezi\'ndeki iftara katıldı. İftara katılan vatandaşlara seslenen Işık, \"Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Yeter ki, Türkiye\'nin bu kutlu yürüyüşünde ayağı tökezlemesin. Türkiye\'nin önüne engel konmasın. İnşallah önümüze konan ne engel olursa olsun, birlikte bütün engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah\'ın izniyle bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var\" dedi.
Işık, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu bozmaya devam edeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
\"Türkiye\'deki her senaryoyu bu güne kadar boşa çıkaran bir milletimiz var. Türkiye ile ilgili masa başında yazılan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.\"

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