Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına inandırdı; dolar 6.85 TL'ye inebilir

Yatırım uzmanı Işık Ökte, yabancı yatırımcının Merkez Bankası’nın politika faizini sene sonuna kadar yüzde 17’de tutacağını fiyatlamaya başladığını belirterek, bunun doların 6.85 TL’ye kadar inmesine yol açabileceğini kaydetti.

Işık Ökte, doların TL karşısında yaşadığı değer kaybını ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların para piyasalarını neden etkilemediğini Fx TV’de anlattı. İşsizlik, enflasyon gibi makroekonomik göstergelerde büyük bir değişim yaşanmadığını belirten Ökte, şunları söyledi:

“Ama bir yerde inanılmaz bir değişim var. Boğaziçi Üniversitesi olayları piyasaları neden etkilemedi, biliyor musunuz? Çünkü insanlar, Sayın Naci Ağbal’a inanılmaz bir kredi ve güven gösteriyorlar. Naci Bey’in enflasyon raporu toplantısında gazeteci Okan Müderrisoğlu’na verdiği cevap, benim son zamanlarda gördüğüm en güzel cevaplardan biriydi. Ağbal, ‘Evet, şu andaki faizleri yüksek olarak değerlendiriyoruz. Ama ilk önce fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz. Sonra sıra finansal istikrara, sonra ona gelecek’ dedi. Naci Ağbal, yabancı yatırımcıyı inandırdı. Sen ve ben yüzde 17 politika faizinin Türkiye’de sürdürülebilir bir şey olmadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 17 politika faizini sene sonuna kadar koruyabileceğini yabancılar fiyatlamaya başladı. Bu da bizi dolar/TL’de 6.85’e götürebilir.”

Ekonomi Servisi